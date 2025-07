DAX® - Halbjahreswechsel …

… was schon? Wo ist nur die erste Jahreshälfte geblieben? Passend zum Halbjahresultimo lassen wir Revue passieren, was bisher geschah. +++ Mit einer DAX®-Performance von rund 20 % fällt die Wertentwicklung in den ersten sechs Monaten absolut überzeugend aus. +++ Den deutschen Standardwerten gelangen dabei bereits 30 neue Allzeithochs. Zum Vergleich: Beim S&P 500® sind es im bisherigen Jahresverlauf lediglich sieben neue Rekordstände. +++ Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass der Entwicklungspfad bis Ende Juni durchaus volatil ausfiel. Der Einbruch von Ende März/Anfang April zehrte zwischenzeitlich alle Kursgewinne auf. Dadurch hat der DAX® sowohl das Jahrestief (18.490 Punkte) als auch das Jahreshoch (24.479 Punkte) im 2. Quartal ausgeprägt. +++ Die Handelsspanne von 6.000 Punkten entspricht der höchsten Handelsspanne der Historie! +++ Aber es soll nicht nur um die Rückspiegelbetrachtung gehen: Unter dem Strich entsteht ein „outside quarter“: eine besondere Formation mit konstruktiven Vorlaufeigenschaften. +++ Apropos: Wenn der DAX® im 1. Halbjahr zweistellig zulegt, dann folgen in der 2. Jahreshälfte im historischen Mittel weitere Anschlussgewinne von 7,8 %. Das alte Mantra: „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ lässt also hoffen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

