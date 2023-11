Beteiligungsgesellschaft Indus Holding kappt Umsatzprognose

BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat wegen der schwierigen Wirtschaftslage ihre Umsatzprognose für 2023 gekappt. Zudem wird das im SDax notierte Unternehmen beim Blick auf den operativen Gewinn vorsichtiger. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt ein Wert am unteren Ende des Prognosebands von 145 Millionen Euro bis 165 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mit. Der angepeilte Zielkorridor beim Erlös liegt jetzt bei 1,8 Milliarden bis 1,9 Milliarden Euro und damit jeweils 100 Millionen Euro niedriger als bislang. 2022 hatte Indus 1,8 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 134 Millionen Euro verdient./zb/stk