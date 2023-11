Trading-Chance Biogen: Kaufen, wenn sonst niemand kaufen mag?

Werbung

In den letzten vier Quartalen übertraf das US-Biotechunternehmen Biogen jedes Mal die Gewinnerwartungen der Analysten. Die Bewertung ist für ein Unternehmen dieser Branche sehr niedrig, die Analysten heben den Daumen … aber die Aktie, die fällt. Langsam wird die Luft auf der Unterseite allerdings dünn. Für Anleger mit Geduld wäre das eine Grundlage, um über eine Long-Position nachzudenken.

Biogen gehört zu den Urgesteinen der Biotech-Branche und ist mittlerweile auch als Pharmakonzern anzusehen, weil man im Gegensatz zu kleinen Biotech-Firmen eigene Wirkstoffe auch selbst vermarktet. Schwerpunkte gibt es einige, so z.B. der Bereich Krebstherapie, Multiple Sklerose oder Alzheimer. Biogen ist seit sehr vielen Jahren stabil in der Gewinnzone unterwegs. Und auch, wenn man davon ausgeht, dass der Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr etwas unter dem des Jahres 2022 liegen wird: Diese Gewinnerwartung liegt so hoch, dass sie den massiven Abstieg des Aktienkurses nicht unterfüttert.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt meilenweit über dem aktuellen Kurs

Auch die vergangene Woche vorgelegten Ergebnisse des dritten Quartals lagen, wie schon in den Quartalen zuvor, klar über den Prognosen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie lag mit 4,36 US-Dollar komfortabel über der Konsens-Schätzung von 3,99 US-Dollar, der Umsatz bei 2,53 Milliarden und damit über der Prognose von 2,39 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte Biogen zwar noch 4,77 US-Dollar pro Aktie verdient, der Umsatz lag mit 2,51 Milliarden in etwa auf Höhe dieses Jahres. Aber dass ein stärker erwarteter Gewinnrückgang dann doch weniger stark ausfiel und die Aktie trotzdem kräftig wegrutschte, ist nicht gerade logisch … zumal die Bewertung der Aktie niedrig ist, hier sehen wir derzeit ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 15 für 2023.

Da überrascht es dann auch nicht, dass die Experten die Aktie deutlich höher sehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 232 US-Dollar und damit sagenhafte 45 Prozent über dem momentanen Kursniveau, die durchschnittliche Einstufung liegt bei „Kaufen“. Allein die Aktie zieht nicht mit. Noch nicht?

Überverkauft am oberen Ende einer massiven Supportzone

Dass es angesichts eines intakten, mittelfristigen Abwärtstrendkanals gar nicht so leicht fällt, hier antizyklisch über einen Long-Trade nachzudenken, dürfte entscheidend dafür sein, dass die Aktie überhaupt so weit nachgeben konnte. Die initiale Reaktion auf die über den Prognosen gelegene Quartalsbilanz war negativ. Aber Biogen hätte sich vermutlich schnell gefangen, wäre diese Reaktion in dem charttechnischen Kontext nicht so „passend“ gewesen.

Denn dadurch ist der Kurs an der Nackenlinien-Zone des seit September 2022 entstandenen und im Vorfeld vollendeten, großen Topps nach unten abgewiesen worden. Damit wurde die Vollendung des Topps durch ein Pullback bestätigt, das trieb das bärische Lager an, weiter zu drücken. Aber angesichts der viel höheren Analysten-Kursziele und der niedrigen Bewertung fällt eine Aktie wie Biogen nicht endlos, zumal:

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass Biogen am oberen Ende einer breiten Unterstützungszone angelangt ist, die von 193 bis 223 US-Dollar reicht. Nimmt man den Kursverlauf der vergangenen zehn Jahre, könnte man die Zone auf der Unterseite noch bis 187 US-Dollar erweitern. Tiefer hat Biogen seit 2013 nicht mehr notiert. Da die Aktie durch den jüngsten Abverkauf auch noch markttechnisch überverkauft ist, ist die Chance, dass der Kurs irgendwo in dieser Zone 187 bis 223 US-Dollar seinen Boden findet, nicht schlecht. Und es ist ja nicht umsonst eine der „ehernen“ Börsenregeln, dass man gerade dann erwägen sollte einzusteigen, wenn es sonst niemand erwägt.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern … oder der Kurs ohne gute Argumente gefallen ist

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 137,744 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,55. Den Stop Loss würden wir bei 184 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0720 einem Kurs von ca. 4,35 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Biogen lautet HS3BLP.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 250,31 US-Dollar, 254,80 US-Dollar, 260,50 US-Dollar, 275,55 US-Dollar

Unterstützungen: 216,17 US-Dollar, 193,65 US-Dollar

