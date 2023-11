EQS-News: Schaeffler AG ernennt Dr. Astrid Fontaine zum Vorstand Personal

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Schaeffler AG ernennt Dr. Astrid Fontaine zum Vorstand Personal Dr. Astrid Fontaine verfügt über umfassende Erfahrungen in der Automobilindustrie und war zuletzt in der Volkswagen-Gruppe tätig

Personalressort kommt wichtige Bedeutung im Hinblick auf die Integration von Vitesco in die Schaeffler Gruppe zu

Georg F. W. Schaeffler dankt Corinna Schittenhelm, die nach zwei Amtszeiten ihren Vertrag nicht verlängert hat Herzogenaurach | 20. November 2023 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat Frau Dr. Astrid Fontaine mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin sowie als ordentliches Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt. Frau Dr. Fontaine verfügt über umfassende und langjährige internationale Erfahrungen in den Personalressorts namhafter großer Automobilhersteller. Dr. Astrid Fontaine kommt von der Volkswagen-Gruppe zu Schaeffler, wo sie zuletzt seit September 2021 im Vorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge für das Ressort „People & Transformation“ verantwortlich war. Zuvor leitete sie von Januar 2018 bis August 2021 bei Bentley Motors in Großbritannien ebenfalls auf Vorstandsebene den Bereich „People, Digitalization and IT“. Weitere Tätigkeiten im Personalwesen zwischen den Jahren 1994 bis 2017 umfassten Stationen bei Porsche Cars North America sowie bei DaimlerChrysler und der Mercedes-Benz AG in Deutschland und den USA. Frau Dr. Fontaine, die die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, hat mehrere Aufsichtsratsmandate innerhalb der Volkswagen-Gruppe inne. Sie ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin und wurde im Rahmen eines PhD-Studiums in den USA im Bereich „Information Systems“ promoviert. Seit dem Jahr 2022 gehört sie dem Expertenkreis zur Transformation der Automobilindustrie im Bundeswirtschaftsministerium an. „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Frau Dr. Astrid Fontaine eine ausgewiesene Personalexpertin gewinnen konnten, die die Zeitschrift Automobilwoche als ‚eine der einflussreichsten Frauen in der Automobilindustrie‘ bezeichnet. Mit ihren umfassenden Erfahrungen und Kenntnissen innerhalb von großen internationalen Automobilkonzernen wird sie insbesondere auch eine wichtige Rolle bei der zu erwartenden Integrationsaufgabe in Bezug auf die Vitesco Technologies Group AG einnehmen“, sagt Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG. „Zugleich möchte ich Frau Corinna Schittenhelm sehr herzlich für ihr hohes persönliches Engagement während der letzten acht Jahre danken. Sie hat die Personalfunktion bei Schaeffler hervorragend aufgestellt, so dass ihre Nachfolgerin begleitet von einem erstklassigen Team auf einer sehr guten Basis aufbauen kann.“ Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe – We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg. 