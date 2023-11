DAX: Index tritt auf der Stelle

Angesichts fehlender Impulse aus den USA verharrt der Deutsche Aktienindex DAX im Bereich von rund 16.000 Punkten in der gestrigen Handelsspanne und lässt mit weiteren Ergebnissen auf sich warten. Ein schneller Durchbruch auf der Oberseite wird trotz bullischer Kursmuster derzeit noch nicht erwartet, zuvor sollte es zu einer regulären Konsolidierung kommen.

Diese würde unterhalb von 15.891 Punkten beginnen und Abwärtspotenzial zunächst auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 15.782 Punkten generieren. Darunter findet der DAX bereits um 15.706 Zählern eine weitere wichtige Unterstützung vor, die als Sprungbrett für neuerliche Monatshochs fungieren könnte.

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 16.060 Punkten würde dagegen die bullischen Ambitionen klar untermauern, Kursgewinne an die Anfang August gerissene Kurslücke um 16.240 Punkten könnten im Anschluss ausgerufen werden.

Wegen des Feiertages in den USA ist tendenziell mit keinen nachhaltigen Signalen mehr vom US-Markt in dieser Woche zu rechnen, da der Freitag sicherlich als Brückentag genutzt werden dürfte. Dennoch sollten Investoren am Freitag ein Blick auf die US-Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor am späten Nachmittag werfen.