EUR/USD- 2023 ein non-event – 2024 umso wichtiger?

„Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem … oder etwa doch nicht?“ Mit diesem bekannten Zitat des ehemaligen US-Finanzministers John Connally wiesen wir im vergangenen Jahr einerseits auf die besonderen Herausforderungen bei der EUR/USD-Jahresprognose hin, wo sich der Blick in die große Glaskugel oftmals als besonders herausfordernd erweist. Andererseits deuteten wir damit EUR-Erholungschancen an. Per Saldo entpuppte sich diese Aussage aber nur als zwischenzeitlicher Prognosetreffer, denn das Jahreshoch von 1,1275 USD erreichte der Euro im Vergleich zum Greenback bereits Mitte Juli. Anschließend setzte auf der Währungsseite eine Korrekturphase ein, welche das Währungspaar zeitweise sogar unter die Jahresauftaktnotiz von 1,07 USD fallen ließ. Mitte November notiert das FX-Paar zwar wieder etwas über dem Jahresauftaktlevel. „Außer Spesen nichts gewesen“, könnten Anlegerinnen und Anleger dennoch meinen. Nüchtern betrachtet entsteht dadurch eine ganz besondere Jahreskerze – dazu später mehr . Vor dem Hintergrund der verschärften geopolitischen Lage sowie des deutlich stärkeren US-Zinsanstieges ist es durchaus ein Erfolg, dass sich das eingangs angeführte Connally-Zitat nicht stärker bewahrheitet hat.

EUR/USD (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

