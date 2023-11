USD-Index: Zusätzliches Orientierungslevel

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie um auf die vollständige Analyse zuzugreifen klicken Sie hier.

Die starke Performance der US-Valuta im besten Teilabschnitt des vier Jahre umspannenden Wahlzyklus wird zudem von einer sehr guten Trefferquote begleitet. Schließlich konnte die US-Valuta zum Euro das US-Wahljahr in neun von zwölf Fällen mit Kursgewinnen beenden. Die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Greenback im Jahr der US-Präsidentschaftswahl beträgt also 75 %. Durch die saisonale Brille betrachtet fehlt es dem Euro demnach im neuen Jahr an einer klaren Aufwärtsperspektive. Vielmehr dürften EUR-Shortsignale in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 auf fruchtbaren saisonalen Boden fallen. Ein Grund mehr, warum der Euro zum US-Dollar die Schlüsselbastion bei 1,05/1,03 USD unbedingt verteidigen sollte. Da wir bei der saisonalen Betrachtung den Blickwinkel bereits umgekehrt haben, behalten wir diese Perspektive bei und kommen im nächsten Schritt zur Analyse des USD-Index. Dieser spiegelt die Entwicklung des Greenbacks im Vergleich zu den sechs wichtigsten Handelswährungen EUR, GBP, JPY, CHF, CAD und SEK wider. Auch hier liefert der langfristige Halbjahreschart wichtige Erkenntnisse. Nach dem scharfen „U-turn“ in Form eines „shooting stars“ im 2. Halbjahr 2022 kam es auch hier zu zwei 6-Monats-Kerzen mit kleinen Körpern (siehe Chart).

USD-Index (Semi-annually)

5-Jahreschart USD-Index

