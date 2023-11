Neue Krypto-Ära: Werden Institutionelle Investoren die Spielregeln für Altcoins verändern?

Die große Welle an institutionellen Investoren, die durch die Zulassung der Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs am US-Markt erwartet wird, könnte die Spielregeln im Krypto-Sektor signifikant verändern. Die traditionelle Kapitalrotation im Sektor, angetrieben von Retail-Investoren, die schnell reich werden wollen, könnte bald der Vergangenheit angehören.

Die neue Dynamik: ETFs und SEC-Konformität

Mit der bevorstehenden Genehmigung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs durch die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wird eine neue Ära für den Krypto-Sektor eingeläutet. Institutionelle Investoren, die bisher aufgrund regulatorischer Einschränkungen und fehlender Anlageprodukte abseitsstanden, können aktiv am Markt teilnehmen. Diese Investorengruppe ist charakterisiert durch eine treuhänderische Verantwortung und einen im Vergleich zu Privatinvestoren konservativen Anlageansatz und wird wahrscheinlich vor allem in SEC-konforme Krypto-Assets investieren.

Die bisherige Marktdynamik des Sektors, in der Kapital von Stablecoins zu Bitcoin, dann zu Ethereum und weiter zu Altcoins mit mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung geflossen ist, steht vor einer großen Veränderung. Institutionelle Investoren werden sich voraussichtlich auf etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und ein paar wenige weitere große Krypto-Assets wie Solana, Chainlink, Ripple und Co. konzentrieren. Dies könnte zu einer reduzierten Dynamik bei mittelgroßen und kleineren Krypto-Assets führen, da diese möglicherweise weniger Kapitalzufluss erfahren.

Langfristige Aussichten und neue Chancen

Diese Verschiebung könnte weitreichende Folgen für den Altcoin-Markt haben. Privatanleger, die auf schnelle und hohe Renditen aus sind, könnten feststellen, dass ihre üblichen Investitionsstrategien in diesem neuen Umfeld weniger effektiv sind. Stattdessen könnten Bitcoin und Ethereum zunehmend als sicherere und stabilere Anlagen wahrgenommen werden, was eine Konzentration des Kapitals auf diese wenigen Assets zur Folge haben könnte. Langfristig könnte sich ein neues Narrativ im Krypto-Markt entwickeln, vor allem, wenn weitere Krypto-Projekte SEC-Konformität erreichen und somit für institutionelle Investoren attraktiv werden.

Diese Veränderungen könnten in einer späteren Phase, möglicherweise in einem weiteren Bullenzyklus nach dem nun angebrochenen, voll zur Entfaltung kommen, wenn weitere Krypto-Projekte einen Reifegrad erreicht haben, die sie in den Augen der Regulatoren zu investierbaren Assets machen.

Werden Altcoins wirklich darunter leiden?

Während die genannten Argumente durchaus dafürsprechen, dass die Performance der großen – regulatorisch konformen – Assets eine andere Dynamik als in den vergangenen Krypto-Bullenmärkten entwickeln könnte, heißt das nicht automatisch, dass Altcoins im unteren Segment der Marktkapitalisierung keine entsprechende Performance erfahren werden. Der Krypto-Sektor unterliegt Spielregeln, die in vielen Aspekten anders – und vor allem sehr viel extremer – funktionieren als die der traditionellen Finanzmärkte.

In einem Bullenmarkt wird der Sektor sehr stark durch Hypes und Narrative getrieben, die fundamentale Aspekte bei der Bewertung für gewisse Zeiträume komplett irrelevant werden lassen. Der kompromisslose Zugang, die Eigenarten der Internetkultur und die hohe Geschwindigkeit, mit der der Sektor sich auf technischer wie auf sozialer Ebene bewegt, sind dabei die Rahmenbedingungen, die vor allem für Altcoins ein Umfeld erzeugen, in dem eine Volatilität in einem Grad entstehen kann, wie wir sie in den vergangenen Krypto-Bullruns bereits gesehen haben.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies im anstehenden Bullenmarkt komplett wegfallen wird, da sich derzeit erneut viele Treiber entwickeln, die wieder zu solch einem Umfeld führen können. Namentlich könnte man hier Memecoins, den Web3-Gaming-Sektor, neue Entwicklungen im NFT-Bereich oder auch den Hype um KI-Coins nennen.

Es ist möglich, dass sich durch den institutionellen Einstieg eine gewisse Zweiteilung des Marktes beobachten lassen wird. Allerdings glaube ich nicht, dass Altcoins performanceseitig auf der Strecke bleiben werden. Für Privatinvestoren, die Zugang zu beiden Seiten des Marktes haben, erhöhen sich im Endeffekt dadurch nur die Chancen – wenn man sich der erheblichen Risiken, die dieser Markt, vor allem in dieser Phase, mit sich bringt, bewusst ist.

Fazit aus der Investment-Perspektive

Die bevorstehende Teilnahme institutioneller Investoren am Krypto-Markt stellt in vielerlei Hinsicht einen Wendepunkt dar. Sie bringt nicht nur neue Kapitalströme, sondern auch eine veränderte Dynamik mit sich. Für Anleger bedeutet dies, sich auf ein anderes Marktumfeld einzustellen und neue Strategien zu entwickeln, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein.

Denken Sie langfristig!

