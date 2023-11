ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach der Vorstellung mittelfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Ein höheres Umsatzziel des Pharmakonzerns sei weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die in Aussicht gestellten Wachstumsperspektiven lägen etwas über den Konsensschätzungen mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft im Jahr 2027./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:22 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------