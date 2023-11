Enbridge plant Dividendenanhebung

Der kanadische Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB) plant die Jahresdividende ab März 2024 um drei Prozent von 3,55 CAD auf 3,66 CAD anzuheben. Die Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,915 CAD erfolgt am 1. März 2024 (Record day: 15. Februar 2024). Es ist die 29. jährliche Dividendenhebung in Folge.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn (GAAP) von 532 Mio. CAD (Vorjahr: 1,28 Mrd. CAD), wie bereits am 3. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 1,27 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,37 Mrd. CAD).

Enbridge mit Firmensitz in Calgary wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen betreibt in Kanada und in den USA das weltweit größte Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System. Es werden über 12.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 11,34 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 98,56 Mrd. CAD (Stand: 29. November 2023).

Redaktion MyDividends.de