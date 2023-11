Tesla am Start mit dem Cybertruck, Aktien-Favoriten von Gene Munster - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um Big Tech versus Small Tech.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um Big Tech versus Small Tech. Können die „Magnificient Seven“ Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla weiter outperformen? Apropos Tesla: Heute wird der Cybertruck ausgeliefert. Was bedeutet das für das Geschäft von Tesla? Und was verrät uns die gigantische Aktienrückkaufaktion von General Motors über 10 Milliarden Dollar über das Unternehmen sowie den aktuellen Stand der E-Mobilität? Zudem nennt Asset Manager Gene Munster seine Favoriten unter den kleineren und den großen Techfirmen. Welche sind das? Dabei werfen wir auch einen Blick auf die Favoriten von NYU-Professor Damodaran, der das Potenzial von Nvidia früh erkannt hat. Des Weiteren diskutieren wir News zu Amazon, Pinterest, Dell, Micron, Roku und Broadcom.

