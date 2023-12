BASF - Erholung gestoppt! Versagen die Käufer schon wieder?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 42,945 € (XETRA)

Die Aktie von BASF befindet sich - neben ihrem langfristigen Abwärtstrend - auch seit einem Zwischenhoch vom Februar in einer weiteren Verkaufswelle, die zunächst bis an das Abwärtsziel bei 40,33 EUR reichte (76,4%-Fibonacci-Projektion der ersten Abwärtsbewegung dieses Jahres, grün im Chart).

Dort leiteten die Käufer im Oktober eine zunächst dynamische Erholung ein, die auch zum Bruch einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie führte. Doch schon in der Nähe der Widerstandsmarke bei 45,91 EUR drehte die Aktie Anfang November kurz vor einem ersten spürbaren Kaufsignal nach unten ab.

Auf des Messers Schneide

Noch lässt sich diese Korrektur als Gegenbewegung zu einer ersten Aufwärtstrendphase seit dem Tief bei 40,25 EUR interpretieren. Dafür muss jetzt allerdings der Bereich von 41,93 bis zum 61,8%-Retracement des Anstiegs bei 42,20 EUR unbedingt verteidigt und als Startzone für eine weitere Kaufwelle genutzt werden.

Gelingt dies, könnte die Aktie oberhalb von 43,80 EUR wieder in Richtung 45,91-EUR-Marke steigen. Ob ein nachhaltiger Ausbruch über diese zentrale Widerstandsmarke gelingt, ist aktuell jedoch mehr als fraglich.

Mit einem Bein in einem neuen Abwärtstrend

Abgaben unter 41,93 EUR würden dagegen schon für die Reaktivierung des Abwärtstrends sprechen und damit nicht nur das Tief bei 40,25 EUR als Ziel aktivieren. Denn in diesem Fall könnte die BASF-Aktie in den kommenden Wochen weiter bis an die Kursziel- und Unterstützungszone von 37,35 bis 37,75 EUR einbrechen.

Aufgrund der eklatanten Schwäche der letzten Tage ist dies sogar das realistischere Szenario.

BASF Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)