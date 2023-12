EUR/USD: Konsolidierung gestartet

Das übergeordnete Kursgeschehen hat auf die kurzfristige Entwicklung des Paares EUR/USD kaum Auswirkungen, grob umschrieben bewegt sich der Wert seit Jahresanfang in einer Seitwärtsphase zwischen 1,0448 und 1,1275 US-Dollar. Der Fokus auf die Kursentwicklung seit dem Trendwechsel gegen Anfang Oktober zeigt aber gewisse Ermüdungserscheinungen, die innerhalb des laufenden Aufwärtstrends eine Konsolidierung andeutet.

Seit 2021 im Abwärtstrend

Kurzzeitig dürfte die obere Trendkanalbegrenzung des laufenden Aufwärtstrends stützend wirken, sodass am Dienstag eine leichte Erholung des Paares EUR/USD zu erwarten wäre. Gegen Ende der Woche sollte zumindest der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,0766 US-Dollar einem Test unterzogen werden. In einer überschießenden Korrekturwelle wären sogar Abschläge auf glatt 1,0700 US-Dollar erlaubt, ohne den seit Anfang Oktober bestehenden Aufwärtstrend zu gefährden. Erst an dieser Stelle wird eine weitere Weichenstellung für die kommenden Wochen erwartet. Sollte dagegen sofort eine Trendumkehr einsetzen und EUR/USD über 1,0965 US-Dollar ansteigen, würde ein Test der Vorwochenhochs bei 1,1017 US-Dollar möglich.