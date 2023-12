APPLE - Kleiner Ausbruch

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 193,420 $ (Nasdaq)

OE Turbo Bull auf Apple - WKN: KJ03JV - ISIN: DE000KJ03JV6 - Kurs: 0,710 € (Citi)

Die Apple-Aktie fiel am 26. Oktober 2023 auf ein Tief bei 165,367 USD zurück. Damit testete der Wert das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 und setzte auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem alten Allzeithoch aus dem Januar 2022 zurück. Dort drehte die Aktie wieder nach oben. Am 10. November kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem aktuellen Allzeithoch vom 19. Juli. Anschließend kletterte der Wert auf ein Hoch bei 192,93 USD.

Dort setzte eine kleine Konsolidierung ein. Diese lief innerhalb einer bullischen Flagge ab und führte zu einem Rücksetzer auf 187,45 USD. Gestern gelang der Aktie in der Eröffnung der Ausbruch aus dieser Flagge. Sie schoss auch gleich auf ein neues Hoch in der kurzfristigen Rally seit Ende Oktober nach oben. Im weiteren Handelsverlauf konsolidierte der Wert leicht und behauptete sich oberhalb des letzten

Kaufwelle könnte direkt weitergehen

Der gestrige Ausbruch bietet der Apple-Aktie die Chance auf eine direkte Rallyfortsetzung. Diese könnte die Aktie zunächst an ihr Allzeithoch bei 198,23 USD führen. Später könnte der Wert in Richtung 208,58 USD oder 222,81 USD ansteigen. Ein mittelfristiges Ziel liegt weiterhin bei ca. 234 USD.

Dieses mittelfristige Ziel wäre auch nicht gefährdet, falls der gestrige Ausbruch zunächst keine Wirkung entfalten würde. Sollte die Aktie unter den EMA50 (Stundenbasis) bei aktuell 190,47 USD abfallen, müsste mit einem Umweg über den Unterstützungsbereich um 182,94-182,88 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Apple-Aktie hat jetzt eine erste Chance, die Rally der letzten Wochen fortzusetzen. Vom gestrigen Schlusskurs aus hat die Aktie knapp über 20% Aufwärtspotenzial. In meinem Musterdepot Active Trading bin ich seit einiger Zeit in der Aktie investiert. Diese Position liegt mit 8,34% im Plus. Gestern habe ich noch eine kleine, hochspekulative Position im Hebelzertifikat mit der Isin: DE000KJ03JV6 dazugekauft. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines dieser Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Apple-Aktie-Chartanalyse

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)