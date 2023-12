Dow Jones Industrial Average® - ein Katastrophenstopp

Das Ausloten dieser ultra-langfristigen Trendlinie (siehe Analyse die großen strategischen Leitplanken ) verdeutlicht andererseits auch, wie weit der idealtypische Investmentzeitraum seit 2009 die US-Märkte gen Norden geführt hat. Mit Hilfe der Technischen Analyse lassen sich nicht nur die Renditeziele, sondern auch wichtige Stresslevel herausarbeiten. Gerade die kritischen Niveaus auf der Unterseite, deren Unterschreiten ein Umdenken erfordert, stellen einen elementaren Mehrwert dar. Letzteres bringt uns unmittelbar zu den unteren Extrempolen der letzten Jahre bei 30.637/29.856/28.661/31.430 Punkte. Zusammen mit der 261,8%-Projektion der Rally von 1974 bis 2000 (29.840 Punkte) sowie dem entsprechenden Pendant des Hausseimpulses von 1932 bis 2000 (30.697 Punkte) entsteht hier eine absolute Kernhaltezone. Bei deren Unterschreiten sollten sich Anlegerinnen und Anleger an ein altes Goethe-Zitat erinnern: „Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben“. Diese Bastion definiert eine mögliche „große Sollbruchstelle“ und ist deshalb als „Katastrophen-Stopp 2024“ prädestiniert. Grundsätzlich legt ein solches „inside year“ eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe – dem haben wir mit der Definition der strategischen Leitplanken in einem ersten Schritt Rechnung getragen.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.