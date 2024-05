CDAX® - Lehrbuchmäßige Orientierungshilfe

Am Freitag hat der DAX® seine 50-Tages-Linie (akt. bei 17.941 Punkten) erneut für eine Stabilisierung genutzt. Dabei konnten die deutschen Standardwerte sogar die 18.000er-Marke zurückerobern. Übergeordnet verharrt das Aktienbarometer jedoch in der zuletzt bereits diskutierten Range zwischen 17.800 Punkten auf der Unter- und 18.226/18.236 Punkten auf der Oberseite. Das gibt uns die Gelegenheit, um mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und den marktbreitesten deutschen Aktienindex unter die Lupe zu nehmen. Aus gutem Grund, denn der sonst etwas stiefmütterlich behandelte CDAX® liefert derzeit eine wichtige Orientierungshilfe. Auch hier steht mit 1.598 Punkten mittlerweile ein neues Allzeithoch zu Buche. Die Kursentwicklung seit Januar 2023 kann zudem als seitliche Schiebezone zwischen 1.280 und 1.460 Punkten interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich somit ein Anschlusspotenzial von 180 Punkten, was unter dem Strich zu einem Kursziel im Bereich von 1.640 Punkten führt. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es zukünftig, die jüngsten beiden Monatstiefs bei 1.521/1.519 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Auch unter Risikogesichtspunkten liefert der CDAX® also einen wichtigen Anhaltspunkt.

CDAX (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

