EQS-News: sino AG: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank erhält Lizenz als Vollbank. Das Unternehmen will weiter stark wachsen und damit eines der wichtigsten Finanzinstitute Europas aufbauen

Düsseldorf, 06.12.2023



Die Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) hat heute bekannt gegeben, dass sie zur Vollbank aufsteigt und ihre Lizenzen um u.a. das Einlagen- und das Kreditgeschäft erweitert. Die sino AG ist derzeit, über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, wirtschaftlich noch mit rund 2,3% an Trade Republic beteiligt.



Trade Republic konnte nach eigenen Angaben 2023 die Marktanteile in Deutschland und international erheblich ausbauen. Der Vorstand der sino beurteilt die Erteilung der Lizenz und die heutigen Nachrichten von Trade Republic als sehr positiv.



„Die Vollbanklizenz ist ein weiterer großer Schritt in der Erfolgsgeschichte der Trade Republic, die heute bereits Europas größte Sparplattform ist. Die sino AG war 2017 der erste Investor und wir gratulieren den Gründern Christian, Thomas und Marco und den beiden Geschäftsführern Andreas und Gernot ganz herzlich. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Aktionären auf die angekündigten nächsten Schritte und wünschen dafür natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Im Hinblick auf unsere Trade Republic Anteile und das Ende des Lockups gilt unverändert: Die sino ist ein opportunistischer Investor.“, erklären Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



„Ich habe es bereits mehrfach gesagt: Nach meiner persönlichen Einschätzung ist der Wert unserer Trade Republic Anteile deutlich höher als es die derzeitige Marktkapitalisierung der sino von insgesamt rund 66 Millionen Euro aussagt.“, ergänzt Ingo Hillen, der auch einer der größten Aktionäre der sino AG und Mitgründer des Unternehmens ist.



Trade Republic hatte am 3. Juni 2022 im Rahmen einer erweiterten Finanzierungsrunde eine Kapitalerhöhung über rund 250 Millionen Euro beurkundet. Der Preis der neu ausgegebenen Anteile ist dabei auf Basis einer Pre-Money Bewertung von Trade Republic von 4,75 Milliarden Euro berechnet worden (vgl. ad hoc Nachricht vom 3. Juni 2022).



Die im Rahmen der erweiterten Finanzierungsrunde vereinbarte Handelssperre („Lock-up“) gegenüber allen Gesellschaftern für den Verkauf von Trade Republic Anteilen läuft kurzfristig, am 24.12.2023, ab.



Das Anteilspaket der sino würde, bei erwarteter Ausübung der vereinbarten Managementoptionen (vgl. ad hoc Mitteilung vom 16.04.2020) auf Basis des am 2. Juni 2022 für die im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Trade Republic Anteile, einen rechnerischen Wert von insgesamt EUR 119,1 Mio. Euro bzw. rund 51 Euro pro sino Aktie aufweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rechte der Trade Republic Bank GmbH Anteile der sino nicht vollständig identisch mit denen der Anteile sind, die im Rahmen der o.g. Kapitalerhöhung neu geschaffen wurden. Im Falle einer Aufgabe der verbleibenden Beteiligung der sino an der Trade Republic kann sich ein anderer, deutlich höherer oder deutlich niedrigerer, Wert realisieren.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands – ihillen@sino.de | 0211 3611–2040

