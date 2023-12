ALPHABET - Bringt der neue KI-Bot "Gemini" die Kurswende?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 131,430 $ (Nasdaq)

Dass Google nach dem misslungenen Start des Chatbots "Bard" ins Hintertreffen gegen Konkurrenten wie OpenAI mit GPT-4 und Microsoft geriet, kann die Platzhirschen der intelligenten Internetsuche nicht kalt lassen. Alphabet legt jetzt mit "Gemini" eine neue KI-Lösung vor. Endlich. Oder doch zu spät für den Kurs der Alphabet-Aktie?

Kurzfristig weiter angeschlagen

Die Aktie von Alphabet könnte eine positive Reaktion auf "Gemini" durchaus brauchen, denn nach dem Abverkauf nach den Quartalszahlen und dem zweiten Scheitern an der Hürde bei 144,04 USD Ende November belastet eine Verkaufswelle, die aktuell fast an den Support bei 127,00 USD reicht.

Vorbörslich notiert die Aktie zwar deutlich im Plus, für ein Ende dieser Korrekturphase bräuchte es allerdings einen Anstieg über die Hürde bei 137,00 USD. Und selbst dann stehen dem Wert mit 141,10 und 142,20 USD weitere massive Hürden im Weg. Ein nachhaltiges Kaufsignal dürfte daher erst über 144,04 USD aktiviert werden. Dafür könnte die Aktie in diesem Fall zügig bis 155,00 USD klettern.

Kurssprung nur eine "Eintagsfliege"?

Bislang ist aber auch nach einer erwartbar positiven Eröffnung mit der Fortsetzung der Korrektur der letzten Tage zu rechnen. Im bullischen Fall würde dabei selbst ein Bruch der 127,00-USD-Marke nur kurz belasten und die Korrektur seit dem Hoch bei 142,20 USD nach einer weiteren Abwärtswelle gleicher Länge bis 120,36 - 121,46 USD beendet werden. Die Zone könnte also ein interessantes Einstiegslevel werden.

Auf das Kursverhalten sollte man an dieser Stelle ohnehin sehr genau achten, da Abgaben unter 120,36 USD auch im größeren Bild ein Verkaufssignal auslösen würden und die Alphabet-Aktie in der Folge bis an den wichtigen Support bei 109,58 USD durchgereicht werden könnte.

Alphabet Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)