OTS: PAUL HARTMANN AG / HARTMANN erhöht seine Ergebnisprognose für 2024

HARTMANN erhöht seine Ergebnisprognose für 2024 Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 200 bis 240 Mio. EUR. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber der letzten Ergebnisprognose für 2023 von 180 bis 210 Mio. EUR dar. Transformationsprogramm treibt die Ergebnisverbesserung Die konsequente Umsetzung des Transformationsprogramms, das die Wettbewerbskraft des Unternehmens durch Produktneuerungen und Kostenvorteile stärkt, wird mit voraussichtlich weiteren knapp 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen. Ergebnis unverändert durch schwache Märkte und hohe Kosten belastet Die Erhöhung der Ergebnisprognose erfolgt trotz unverändert bestehender Marktherausforderungen wie verringerter Nachfragemärkte und hoher Belastungen aus Materialmehrkosten ebenso wie Personalkostenerhöhungen. "Die Ergebnisverbesserung ist das Resultat struktureller Kostensenkungen und der Markteinführung neuer Produkte, die unseren Kunden messbare Vorteile bieten. Damit erhöhen wir in dem weiterhin schwierigen Marktumfeld auch unsere Wettbewerbsstärke", so Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE. Pressekontakt: Stephanie Reuter PAUL HARTMANN AG Tel. +49 7321 36 13 93 E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/5666905 OTS: PAUL HARTMANN AG ISIN: DE0007474041