DAX® - Farbwechsel = Rückkehr in die Erfolgsspur?

In die Analyse unseres heimischen Aktienmarktes steigen wir mit dem Heikin Ashi-Chart des DAX® ein. Diese stark auf Durchschnitten aufbauende Chartdarstellungsform trägt dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse in besonderer Weise Rechnung. Trendwenden werden hier oftmals durch einen Farbwechsel angezeigt. Genau dazu kam es zuletzt (siehe Chart), womit die deutschen Standardwerte möglicherweise in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Aber auf HA-Basis springt auch der ultimative Deckel sofort ins Auge. Gemeint ist der Widerstandsbereich zwischen 16.300 und 16.500 Punkten. Sowohl 2021 als auch 2023 hat der DAX® hier wichtige Hochpunkte ausgeprägt, sodass ein neues Allzeithoch nochmals eine höhere Bedeutung als sonst besitzt. Wo ergeben sich bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ noch technisch sinnvolle Anlaufmarken? Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juli bis Oktober sowie das 161,8%-Pendant (17.254/17.702 Punkte) stecken dann zwei der wenigen verbliebenen Widerstände ab. Interpretieren Anlegerinnen und Anleger die jüngste Kursentwicklung als Schiebezone, dann ergibt sich daraus sogar ein Kursziel im Ausbruchsfall von rund 18.500 Punkten.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

