DAX® - Fazit und Schlussplädoyer

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Für den 2022er-Kurseinbruch gilt in der Rückspiegelbetrachtung: „während alle vergangenen Rückschläge als Chance wahrgenommen werden, stellen alle zukünftigen Rückschläge ein Risiko dar“. Das bringt uns nahtlos zu einem Zitat von Darren Chabot: „stock moves starts with technicals, are confirmed by fundamentals and end with emotion!“ Dieses Börsenbonmot trifft den Nagel auf den Kopf, denn die „puren Charts“ sind derzeit viel besser als die fundamentale Ausgangslage sowie die saisonalen Rahmenbedingungen, welche erst im 2. Halbjahr 2024 eine Wahlrally erwarten lassen. Statt der klassischen Sommerflaute sollten Investorinnen und Investoren ein konstruktives Q3 als zyklische Anomalie auf dem Schirm haben. Insgesamt stellt der diskutierte „Marktbreiteimpuls“ die Steilvorlage für neue Hochs in 2024 dar. Während beim S&P 500® und beim Euro STOXX 50® die Marke von 5.000 Punkten auf die Agenda rücken dürfte, sind beim DAX® die „17 oder gar 18“ als nächste Tausender möglich. Dennoch ist auch 2024 ein aktives Risikomanagement gefragt. Schließlich wusste bereits John Lennon: „Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne machst!“ Im „HSBC Daily Trading“, auf Instagram und in unseren Video-Formaten werden wir unterjährig sowohl auf mögliche Planänderungen als auch auf kurzfristige Investmentchancen eingehen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, alles Gute für 2024 und bleiben Sie gesund.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

