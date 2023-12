DAX: Index weiter im Aufwind

US-Arbeitsmarktdaten sind stärker als erwartet ausgefallen, dies scheint die Märkte allerdings nicht sonderlich zu erschüttern, obwohl die Zinssorgen noch nicht vollends vergessen sind. Dies unterstreicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA zu keinen baldigen Zinssenkungen übergehen werden.

Laut den offiziellen Arbeitsmarktdaten wurden außerhalb der Landwirtschaft im November saisonbereinigt 199.000 neue Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten dagegen nur mit 180.000 neu Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote fiel im gleichen Zeitraum von 3,9 Prozent im Oktober auf 3,7 Prozent im November.

An der Rallye des deutschen Leitbarometers hat dies nichts geändert, der Index kratzt weiterhin an seinen Rekordständen und konnte diese sogar um wenige Punkte im heutigen Handelsverlauf ausbauen. Ein weiterer Anstieg an 16.822 Punkte ist damit umso wahrscheinlicher geworden.

Sollte es doch noch zu einer größeren Korrektur kommen, würden unterhalb von 16.528 Punkten Rückfallrisiken auf 16.290 Punkte entstehen, darunter auf glatt 16.000 Zähler.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen noch ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per Dezember (vorläufig) auf der Agenda. Die letzte planmäßige Nachricht wird um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report gemeldet.