ENPHASE ENERGY – Wird 2024 wieder besser?

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 107,170 $ (Nasdaq)

Was hoch steigt, kann tief fallen. Eine Aussage, die man im Rahmen extremer Rallyphasen gerne vergisst. Wem dies in der Enphase-Aktie passiert ist, dürfte in diesem Jahr so manch schlaflose Nacht verbracht haben. Immerhin ist die Aktie ausgehend von Notierungen oberhalb von 320 USD auf unter 80 USD eingebrochen, bevor im November das Kaufinteresse zunahm. Ist das die erhoffte Trendwende?

Daumen drücken!

Dank des angesprochenen Kaufinteresses im November steigt natürlich auch die Chance, dass die Enphase-Aktie ihren vorläufigen Boden gefunden hat. In diesem Zusammenhang könnten sich folgende Szenarien ergeben:

Der Aktie gelingt tatsächlich der vollständige Turnaround. Dafür könnte es in den nächsten Wochen noch etwas holprig werden, da der Widerstandsbereich bis hin zu knapp 140 USD erst einmal überwunden werden muss. Sofern dies jedoch gelingt, könnten die Kurse wieder auf 265 USD und mehr durchstarten. Bedingt durch die aktuellen Kursverluste und das fundamentale Umfeld bleiben Anleger skeptisch, sind aber nicht panisch. In diesem Rahmen könnte es in den kommenden Monaten zu einer Stabilisierung auf tiefem Niveau, beispielsweise zwischen 150 USD und 70 USD kommen. Die aktuelle Verkaufswelle in 2023 war erst der Anfang. In diesem Fall dürften die jüngsten Kursgewinne nur eine Erholung bzw. ein Pullback an den Ausbruchsbereich bis hin zu ca. 140 USD sein. Dieser Widerstandsbereich kann nicht nachhaltig überwunden werden und die Aktie setzt in einer zweiten Verkaufswelle den Abwärtstrend weiter fort. Hierbei wäre ein Kurseinbruch auf 37 USD und sogar wieder 17,50 USD möglich. Diese Kursziele leiten sich aus dem langfristigen Chartbild ab.

Das bullische als auch das bärische Szenario sind im folgenden Chart abgebildet. In Szenario zwei würde sich der Kurs quasi zwischen diesen beiden Szenarien bewegen (weitere Analysen findest du übrigens hier).

Saisonal stark!

Neben der temporären Stabilisierung im November hat die Aktie einen weiteren Pluspunkt. Mit Blick auf die kommenden 60-90 Handelstage besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter anziehende Notierungen. In den vergangenen Jahren waren dabei sogar Renditen jenseits von 100 % möglich. Aktuell dürfte es angesichts der Probleme in diesem Jahr und der Widerstandszone bis ca. 140 USD aber nicht ganz so leicht werden.

Fazit: Kurzfristig weitere Erholungsgewinne in der Enphase-Aktie sind möglich. Sowohl charttechnisch als auch saisonal könnte ein Stabilisierungsversuch einsetzen. Ob damit jedoch der ganz große Durchbruch gelingt, bleibt zunächst noch abzuwarten. Spekulativ ist die Aktie in der Nähe ihres Jahrestiefs aber definitiv interessant.

Enphase Energy Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)