Der Dax setzt seine Rekordrally wohl auch am Dienstag fort. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,27 Prozent auf 16.839 Punkte, was eine Bestmarke bedeuten würde. Damit rückt die 17.000er-Marke einen Schritt näher. Die Jahresendrally seit dem Tief im Oktober beläuft sich mittlerweile auf rund 15 Prozent. 2023 hat der Dax bislang sogar mehr als 20 Prozent gewonnen.

Dax steigt von Hoch zu Hoch

„Der Dax steigt aktuell von Hoch zu Hoch“, sagte der Chartexperte Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Er rät aber dazu, die Absicherungen weiterhin nachzuziehen, denn durch die zuletzt starke Entwicklung sei die Fallhöhe größer geworden. Schließlich habe der Leitindex in den vergangenen zehn Handelstagen nur einmal knapp im Minus geschlossen. Es könne jeden Tag schnell gehen, so Utschneider.

Anleger blicken am Dienstag angesichts der anstehenden Zinsentscheide gespannt auf die US-Verbraucherpreise, die Signalwirkung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed haben. Das Interesse gilt der Frage, ob sich die jüngste Abkühlung der Inflation im November fortgesetzt hat. Die Landesbank Helaba verweist auf die Kerninflation, die zwar auch ihren Zenit überwunden habe, aber auf einem für „die Fed inakzeptabel hohen Niveau“ bleibe. Dies könne die zuletzt größer gewordenen Zinssenkungserwartungen auf die Probe stellen.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig sind die Blicke nach der Veröffentlichung von Geschäftsjahreszahlen auf Carl Zeiss Meditec gerichtet. Die Resultate überzeugten zwar nicht, aber die Aussagen zum Ausblick fielen einem Händler zufolge besser als zuletzt befürchtet aus. Im Tradegate-Handel sorgte dies für ein vorbörsliches Plus von drei Prozent. Erstmals seit drei Monaten könnte der Kurs wieder über die 90-Euro-Marke steigen.

Auch von Hannover Rück gab es am Morgen anlässlich eines Investorentags Aussagen zum Ausblick. Der Rückversicherer erwartet für 2024 einen Konzerngewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro und stellte zudem strategische Ambitionen bis 2026 vor. Erste Reaktionen von Anlegern waren mit einem Tradegate-Abschlag von etwa einem Prozent eher negativ.

Mit einem zweiprozentigen Minus hatten auch Aktien von SAP bei Anlegern vorbörslich einen schweren Stand. Allerdings bewegen sie sich immer noch auf Rekordniveau. Der US-Rivale Oracle hatte im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht, seine Aktien brachen nachbörslich im US-Handel um fast 10 Prozent ein. Ein Experte betonte allerdings, dass Oracle in einem Bereich enttäuscht habe, in dem SAP kaum beziehungsweise gar nicht aktiv sei.

Gewinne an der Wall Street

Der gute Lauf am US-Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Ungeachtet der Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks, die im Wochenverlauf anstehen, übersprang der Dow Jones die Marke von 36.400 Punkten. Damit erreichte er ein neues Hoch seit Anfang vergangenen Jahres, ebenso wie der Nasdaq 100. Die beeindruckende Rally seit Ende Oktober setzt sich somit - wenn auch leicht gebremst - fort.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.843 +0,16 Prozent Hang Seng 16.384 +1,13 Prozent CSI 300 3.426 +0,21 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Futures 135,09 +0,19 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,228 -1,72 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,21 -0,68 Prozent

Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Am Nachmittag werden neue Inflationsdaten erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve von hoher Bedeutung sind. Es wird mit einer weiteren, wenn auch nur leichten Abschwächung der einst hohen Teuerung gerechnet. Die Fed entscheidet am Mittwoch über ihren Kurs. Es wird mit stabilen Leitzinsen gerechnet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0771 +0,06 Prozent USD / JPY 145,40 -0,54 Prozent EUR / JPY 156,62 -0,49 Prozent

Ölpreise legen zu - Angriff auf Tanker im Roten Meer

Nervosität rief am Erdölmarkt ein Angriff auf einen Tanker im Roten Meer hervor. Nach Angaben des US-Militärs wurde das Schiff am Montag in einer Meerenge von einem Marschflugkörper getroffen. Die Rakete sei vermutlich aus einem von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiet im Jemen abgefeuert worden.

Am Rohölmarkt gilt eine Ausweitung des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas als große Gefahr. Die Huthi-Rebellen werden von Iran unterstützt, einem Erzfeind Israels. Mit einer weiteren Eskalation im Nahen Osten werden auch große Einschränkungen für den Öltransport über den Seeweg verbunden.

Grundsätzlich stehen die Ölpreise allerdings unter Druck. In den vergangenen Wochen sind sie tendenziell gesunken. Hintergrund sind konjunkturell bedingte Nachfragesorgen und Zweifel an den jüngsten Kürzungsbeschlüssen des großen Produzentenverbunds Opec+. Auch das steigende Angebot aus Nicht-Opec-Ländern wie den USA gilt als Grund für die Preisabschläge.

Sorte Preis Veränderung Brent 76,56 USD +0,53 USD WTI 71,86 USD +0,54 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 152 (150) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 88 (85) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 31 (26) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 27 (28,40) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 7,40 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN: RALLY MACHT VONOVIA ANFÄLLIG FÜR EVTL ÄNDERUNG AM POS ZINSSZENARIO

- RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (79) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 73 (85) EUR - 'OUTPERFORM'

- SOCGEN SETZT MTU AUF 'PREFERRED LIST' IM SEKTOR - STREICHT AIRBUS

- SOCGEN SETZT PROSIEBENSAT.1 AUF 'LEAST PREFERRED LIST' IM SEKTOR

- SOCGEN SETZT RENAULT AUF 'PREFERRED LIST' IM SEKTOR

- SOCGEN SETZT SARTORIUS UND STEDIM BIO AUF 'LEAST PREFERRED LIST' IM SEKTOR

- SOCGEN SETZT SYMRISE AUF 'PREFERRED LIST' IM SEKTOR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT LAM RESEARCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 725 (680) USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET NEUROCRINE BIOSCIENCES MIT 'BUY' - ZIEL 136 USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET SAREPTA THERAPEUTICS MIT 'BUY' - ZIEL 109 USD

- WELLS FARGO STARTET CONAGRA MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 31 USD

- WELLS FARGO STARTET CAMPBELL SOUP MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 47 USD

- JPMORGAN SENKT HARMONY GOLD MINING AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 3,10 (3,60) USD

- JPMORGAN SENKT SIBANYE STILLWATER AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 6 (7) USD

- MORGAN STANLEY HEBT HP INC AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 35 (31) USD

- MORGAN STANLEY SENKT CDW CORP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 216 USD

- MORGAN STANLEY NIMMT TAPESTRY MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 38 USD

- WILLIAM BLAIR STARTET BOEING MIT 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS SENKT AIRBNB AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 100 (135) USD

- BARCLAYS SENKT EXPEDIA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 150 (136) USD

- BARCLAYS STARTET 3I INFRASTRUCTURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 385 PENCE

- BARCLAYS STARTET BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 138 P

- BARCLAYS STARTET CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 112 P

- BARCLAYS STARTET DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 50 PENCE

- BARCLAYS STARTET GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 70 P

- BARCLAYS STARTET HICL INFRASTRUCTURE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 146 PENCE

- BARCLAYS STARTET INT. PUBLIC PARTNERSHIPS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 140 PENCE

- BARCLAYS STARTET PANTHEON INFRASTRUCTURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 106 PENCE

- BARCLAYS STARTET SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 95 P

- BERENBERG STARTET SYENSQO MIT 'BUY' - ZIEL 117 EUR

- CITIGROUP HEBT SAAB AB AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 643 SEK

- CITIGROUP SENKT FLUIDRA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 19,50 (18,50) EUR

- CITIGROUP STARTET SVENSKA CELLULOSA MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 160 SEK

- GOLDMAN SENKT ROCKWOOL AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1710 (1745) DKK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2600 (2500) CHF - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ARCELORMITTAL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 30 (20) EUR

- JPMORGAN HEBT KOJAMO AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 12 (11) EUR

- JPMORGAN HEBT LUNDIN MINING AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 56 (54) SEK

- JPMORGAN HEBT NORSK HYDRO AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 77 (57) NOK

- JPMORGAN HEBT RIO TINTO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 7000 (6310) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SEGRO PLC AUF 985 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT VGP AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 85 EUR

- JPMORGAN SETZT SEGRO AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- MACQUARIE HEBT VIRGIN MONEY AUF 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY HEBT AALBERTS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT SIGNIFY AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY NIMMT SOLVAY SA MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 25 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 460 (510) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- SOCGEN SENKT ENDESA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 (21,30) EUR

- SOCGEN SETZT ASML AUF 'LEAST PREFERRED LIST' IM SEKTOR - STREICHT ERICSSON

- SOCGEN STREICHT GIVAUDAN VON 'LEAST PREFERRED LIST' IM SEKTOR - NEU: IMCD

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,10 (7,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

08:00 DEU: Hannover Rück, Investor Day

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Hybride Jahres-Pk des Maschinenbauverbandes VDMA, Frankfurt/M.

20:00 USA: Balo Alto Networks, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/23

08:00 DEU: Insolvenzen 9/23 + Schnellindikator für November 2023

08:00 DEU: Großhandelspreise 11/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/23

14:30 USA: Realeinkommen 11/23

Redaktion onvista/dpa-AFX