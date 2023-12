AKTIE IM FOKS: Deutsche Börse gefragt - UBS optimistisch für Börsenbetreiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutsche Börse haben nach einer Kaufempfehlung durch die Schweizer Bank UBS am Montag die Spitze im Dax gehalten. Die Papiere der Frankfurter gewannen bis zu 1,8 Prozent auf 180,95 Euro und näherten sich damit nach kleinerem Rückschlag wieder dem Monatshoch bei 182,10 Euro.

Nach der Hochstufung von Deutsche Börse votiert UBS-Analyst Michael Werner nun für alle drei großen europäischen Börsenbetreiber Deutsche Börse, Euronext und London Stock Exchange mit "Buy". Aus Bewertungssicht hebt er dabei die Deutschen und die Franzosen hervor.

Seinen Optimismus für 2024 begründet der Experte insbesondere mit einer Branchenrotation aus Bankwerten in Börsenbetreiber, mit der er 2024 rechnet. In der Vergangenheit seien die Anleger immer wieder zwischen diesen Branchen hin und her gewandert, so Werner. Die Bankenpositionierung habe in den Portfolios im Oktober einen Höchststand seit acht Jahren erreicht. Angesichts der enormen Diskrepanz in den Marktkapitalisierungen könnten selbst kleinere Umschichtungen bei Börsenbetreibern immense Kursbewegungen auslösen.

Mit seinem Kursziel von 210 Euro traut Werner Aktien der Deutschen Börse ein Kursplus von rund 17 Prozent und damit weitere Rekorde zu. Mit einem Plus von gut 11 Prozent laufen sie dem Dax 2023 deutlich hinterher./ag/mis