Oracle-Aktie – technisch angeschlagen

Anleger haben unlängst Aktien der Oracle Corp. abgestraft. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte die Aktie kräftig in den Keller. Diese Abwärtsbewegung könnte nach einem Ende der aktuellen Gegenbewegung noch etwas an Fahrt aufnehmen. In der nachfolgenden Analyse erläutert Thomas Bopp Ihnen vier Gründe, die dafür sprechen.

Die Oracle Corp. mit Firmensitz in Redwood City, Kalifornien bietet mit Datenbanken und Application-Servern komplett internetfähige Software für Firmen sowie öffentliche Einrichtungen an. Aktuell ist das Unternehmen der einzige Anbieter von globalen E-Business-Komplettlösungen für Firmen sowie darauf spezialisierte Beratung, Ausbildung und Support-Services.

Am 12.12.2023 meldete Oracle Corp. die Zahlen für das abgeschlossene 2. Geschäftsquartal. Der Umsatz konnte dank dem starken Cloud-Wachstum gesteigert werden. Die Erlöse verfehlten allerdings die Erwartungen der Analysten – das Ergebnis: die Aktie fiel um über 9 %.

Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf der Oracle-Aktie ab 2018. Seit Januar 2023 hat die Aktie um über 40 % zugelegt. Das ist mittlerweile aber schon wieder Schnee von gestern, denn mit dem kürzlich gesehenen Kursrutsch und der momentan laufenden Gegenbewegung eröffnet sich möglicherweise eine schöne Short-Chance. Hierfür gibt es vier Gründe:

Grund 1: Die Aktie hat die blaue 200-Tage-Linie kräftig unterschritten.

Grund 2: Mit einem Abwärts-Gap wurde der graue Aufwärtstrend ebenso nach unten gekreuzt.

Grund 3: Es kam zur deutlichen Unterschreitung der oberen hellgrünen Unterstützungszone.

Grund 4: Während der Gesamtmarkt und sehr viele andere Aktien in eine Jahresendrallye übergegangen sind, ist das bei diesem Wertpapier ganz und gar nicht der Fall.

Abbildung 1 – Oracle Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum04.12.2018 bis 18.12.20233. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Langfristig könnte die Aktie in den nächsten Monaten noch weiter steigen, und zwar bis zur rot eingefügten Widerstandslinie im Bereich um 17 US-Dollar.

Mittelfristig könnte die Aktie nach Beendigung der aktuellen Gegenbewegung weiter nach unten durchgereicht werden – mindestens bis in den Bereich der nächsten Unterstützungszone um 90 US-Dollar. In Abbildung 1 ist das die untere hellgrüne Zone. Hierzu muss die Aktie allerdings wieder nach unten abdrehen. Der aktuelle Anstieg sieht nach einem Pullback zum gebrochenen Trend aus.

Abbildung 2 zeigt den kurzfristigen Chart der Aktie ab November 2022. In diesem sind zwei waagerechte Linien eingefügt. Da die Aktie am Tief vom Oktober 2023 nach oben abgeprallt ist, würde sich eine Short-Position erst als lohnenswert erweisen, wenn die Aktie die waagerechte, rote Linie bei 97,69 US-Dollar unterschreitet, also auf ein neues Tief abrutscht.

Abbildung 2 – Oracle Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2022 bis 18.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Aktie der Oracle Corp. weiter fallen wird. Eine Short-Position sollte mit einem Stopp bei 113,11 US-Dollar abgesichert werden.

Schafft es der Wert hingegen nicht, auf ein neues Tief abzurutschen, bietet sich eine Long-Chance erst an, wenn die Aktie die waagerechte, grüne Kauflinie bei 113,11 US-Dollar überschreitet. In diesem Fall hätte die Aktie nicht nur die blaue 200-Tage-Linie zurückerobert, sondern auch die kürzere 50-Tage-Linie. Dazu hätte dann auch der Supertrend-Indikator, der aktuell auf Verkauf steht (angezeigt durch die rote Linie oberhalb des Kursverlaufes), wieder auf Kauf geschaltet.

Nachfolgend finden Sie die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bearishen bzw. bullischen Szenarios genutzt werden können.

Put-Optionsschein auf die Oracle Corp. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Oracle Corp. HD0BCN 0,65 100 USD 30,74 14,57 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 13:15 Uhr Call-Optionsschein auf die Oracle Corp. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Oracle Corp. HC4949 1,12 110,00 USD

28,41 8,91 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2023; 13:15 Uhr Weitere Produkte auf Oracle Corp. finden Sie unter: www.onemarkets.de