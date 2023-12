Chartzeit Wochenausgabe KW51 (23.12.2023)

Die neue Chartzeit Wochenausgabe vom 23.12.2023 zur Vorbereitung auf die Börsenwoche ist für unsere Plus- und Pro-Kunden verfügbar. Themen in dieser Ausgabe: Lesen Sie, was in der letzten Woche die Märkte bewegt hat und erfahren Sie, was Martin Goersch für die kommenden Wochen erwartet. Außerdem gibt es einen ersten Ausblick auf den Start in 2024 und einige Kommentare zu offenen Trading-Positionen. Viel Spaß mit der Lektüre!

Weiterlesen mit Plus-Abo Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

15 Tage kostenlos testen

Danach nur 9,90 € pro Monat

Monatlich kündbar Mehr erfahren Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung