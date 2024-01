SDAX: Schwerer Schlag für Bullen

Die erste Handelswoche dieses Jahres gestaltet sich schwach, im Hinblick auf den SDAX könnte dies sogar eine Negierung eines bereits aktivierten Kaufsignals bedeuten. Intervenieren nicht bald bullische Marktteilnehmer, so könnte es zu einem ruppigen Handelsstart für den kleinsten Index aus der DAX-Familie kommen.

In den letzten beiden Handelswochen vor dem Jahreswechsel gelang es nämlich das Widerstandsband zwischen 13.750 und 13.880 Punkten auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, dies war dem Aufschwung seit Oktober 2023 geschuldet. Entweder sind Bullen hierbei weit übers Ziel hinausgeschossen oder waren schlichtweg von der überschwänglichen Euphorie in Bezug auf Zinssenkungsfantasien übermannt.

Fakt ist in dieser Woche eine Rückkehr in die vorherige Schiebephase des Jahres 2023, was mit weiteren Abschlägen auf den EMA 200 auf Wochenbasis bei 13.281 Punkten verbunden sein könnte. Gelingt es an dieser Stelle keinen Turnaround und schnellen Anstieg über 13.880 Punkte zu vollziehen, könnten auf der Unterseite weitere Ziele um 13.023 Punkten in den Fokus geraten.

Wochenschlusskurse oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 14.067 Punkten würden dagegen für eine Fortsetzung der im Oktober 2022 gestarteten Erholungsbewegung sprechen, Kursgewinne an 14.948 und darüber 15.750 Punkte würden dann möglich.