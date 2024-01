EQS-DD: Northern Data AG: ART Beteiligungs Management GmbH, ART Beteiligungs Management GmbH hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder unwiderruflich beauftragt, marktschonend Aktien der Northern ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.01.2024 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ART Beteiligungs Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Aroosh Nachname(n): Thillainathan Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Northern Data AG

b) LEI

391200LB6JA3HAQWTS32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0SMU87

b) Art des Geschäfts

ART Beteiligungs Management GmbH hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder unwiderruflich beauftragt, marktschonend Aktien der Northern Data AG für bis zu EUR 9 Millionen pro Monat, insgesamt für bis zu EUR 30 Millionen, in der Zeit vom 8. Januar 2024 (einschließlich) bis 8. Mai 2024 (einschließlich) zu erwerben. Soweit der Erwerb über die Börse erfolgt, darf das maximale Volumen des börsentäglichen Kaufs jedoch nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen XETRA-Handelsvolumens der Aktie der Gesellschaft an der der Frankfurter Wertpapierbörse der 20 (zwanzig) Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin betragen. Für außerbörsliche Erwerbe (OTC) gelten die in den beiden vorhergehenden Sätzen genannten Volumenbegrenzungen, mit Ausnahme des maximalen Erwerbsvolumens von EUR 30 Millionen, nicht.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

05.01.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

