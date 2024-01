EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Viktoria Knoll zur Generalbevollmächtigten berufen

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

DFV Deutsche Familienversicherung AG: Viktoria Knoll zur Generalbevollmächtigten berufen



Corporate News Viktoria Knoll zur Generalbevollmächtigten berufen Frankfurt am Main, 09. Januar 2024 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) hat Viktoria Knoll für die Bereiche Marketing, Personal und Produktentwicklung zur Generalbevollmächtigten berufen. Sie ist als Chief Commercial Officer (CCO)/Chief HR Officer (CHRO) ab sofort Mitglied der Geschäftsleitung und stärkt mit Ihren neuen Verantwortungsbereichen den Vorstand der DFV. „Mit dem Eintritt meiner Tochter Viktoria in die Geschäftsleitung gelingt es die weitere Verjüngung an der Spitze des Unternehmens fortzusetzen. Als Vater bin ich froh und dankbar mit meiner Tochter ein weiteres Kind zu haben, das exzellent ausgebildet ist, etwas von der Sache versteht und bereit ist, für das Unternehmen zu arbeiten, das der Vater gegründet hat. Als CEO ergänze ich, dass Viktoria in ihrer bisherigen Verwendung gezeigt hat, dass sie etwas kann und überdurchschnittlich leistungsbereit ist.“ sagt der Vorsitzende des Vorstands Dr. Stefan M. Knoll.



Viktoria Knoll wird Teil der Geschäftsleitung Viktoria Knoll ist am 1. April 2022 in das Unternehmen eingetreten. Als Head of Marketing hat sie die Marketingabteilung seither personell und inhaltlich vollkommen verändert und neu ausgerichtet. Sie ist für die Entwicklung, Planung und Implementierung aller Marketingmaßnahmen verantwortlich. Dazu zählt vor allem die strategische Ausrichtung des Marketings mit einem Schwerpunkt auf Social Media, die Weiterentwicklung der digitalen Vermarktungsfähigkeiten überhaupt sowie die Implementierung von KI-gestütztem Marketing und die Steuerung der TV-Werbung der Deutschen Familienversicherung. In ihrer neuen Funktion wird die 33-jährige zusätzlich für die Bereiche Personal und Produktentwicklung verantwortlich sein. Frau Knoll ist staatlich geprüfte Kommunikationswirtin, hält einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre der Humboldt Universität Berlin und einen Master of Science in Digital Marketing Strategy vom Trinity College Dublin. Sie verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in Werbeagenturen mit eigener Etat- und Führungsverantwortung. Vor ihrem Eintritt bei der Deutschen Familienversicherung war sie bei der Digitalagentur DEPT in Berlin beschäftigt.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Direktor Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein führender Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

www.deutsche-familienversicherung.de

