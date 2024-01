Das neue B2Core v4 - Moderne Benutzeroberflächen und umgestaltete Designs

Die bekannte CRM- und Back-Office-LösungB2Core hat ein neues Update auf den Markt gebracht, das Benutzeroberflächen, Designs und Funktionen betrifft. Die neue Version namens B2Core V4 bietet überarbeitete Back-end- und Front-end-Strukturen, die die User Journey vereinfachen und die Nutzung erfreulicher machen. Und das sind die Details:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240109158153/de/

The renowned CRM and back-office solution, B2Core, has released a new front-end update that brings user experience to the next level. (Graphic: Business Wire)

Modernes Dashboard

Mit dem Update ist mehr Anpassung an persönliche Vorlieben möglich, was die Nutzung vereinfacht. So wurde auf der linken Seite des Dashboard eine neue Befehlszeile hinzugefügt, um die Benutzeroberfläche und die Widgets zu steuern, schnell Zugriff auf Links zu nehmen und das Layout zu verändern.

Nutzer können nun ganz einfach ihre finanziellen Aktivitäten nachverfolgen und durch die Apps und Tabs navigieren.

Da nun mehr Optionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche an persönliche Präferenzen vorhanden sind, wird das Dashboard interaktiver, intuitiver und überschaubarer.

Neue Front-End-Architektur

Eine neue Architektur wurde in die neue B2Core-Version eingebaut. Die auf Komponenten basierende Herangehensweise macht es leicht, Veränderungen an der Plattform ohne einen langen Entwicklungsprozess vorzunehmen.

Ermöglicht wird dies durch eine Bibliothek für Komponenten mit standardisierten Bausteinen für die Benutzeroberfläche, die ohne Mühe hinzugefügt oder abgeändert werden können.

So wird das Navigieren für die Benutzer einfacher und die Betriebszeit der Plattform wird verlängert, sodass keine Unterbrechungen entstehen.

Bessere Steuerung von Wallet und Finanzen

Benutzer können nun mithilfe der neuen Funktionsleiste auf der rechten Seite durch einen Klick auf die Wallet mehr Tools und Funktionen finden, um ihre Operationen, finanziellen Aktivitäten und Konten besser zu kontrollieren und zu managen.

Die Verlaufsseite für Transaktionen wurde ebenfalls angepasst. Nun können Benutzer ihre vor Kurzem getätigten Aktivitäten einfacher und effizienter kategorisieren und organisieren.

Die Benutzer können jetzt mehrere Operationen ausführen, wie zum Beispiel Einlagen, Entnahmen, interne Entnahmen, Umtausch und Transfers innerhalb des zentralisierten Transaktionsoperationsmoduls.

Mehr Integrationen

Das neue B2Core Update kann nun den bald verfügbaren B2Trader, eine erweiterte Brokerage-Plattform, laden, was eine nahtlose und direkte Trading-Erfahrung sichert.

Darüber hinaus unterstützt B2Core Integrationen mit B2BinPay als zuverlässiger Zahlungsabwickler und Gateway, was Cryptotransaktionen zugänglicher macht. Und Kunden können auf umfangreiche Lösungen für Liquidität zugreifen, die vom erstklassigen Liquiditätsgeber, B2Broker , mit ungefähr 1.000 Finanzinstrumenten aus acht Asset-Klassen bereitgestellt werden.

All das macht deutlich, dass B2Core mit dem neuen Update eine zentralisierte Umgebung schafft, die Benutzer mit allen Funktionen und Tools ausstattet, die für erfolgreiche Finanzsessions erforderlich sind.

Vereinfachte Profilansicht

Auch der Profilbereich wurde verändert. Benutzer können jetzt von oben auf der Seite auf ihr Profil zugreifen. Es stehen ihnen zahlreiche Tools zur Verfügung, ihre Konten anzupassen und ihre Sicherheitseinstellungen zu überprüfen.

Das Registrierungsverfahren wurde verbessert und ist nun nahtloser. Und das Log-in ist jetzt sicherer und einfacher. Darüber hinaus können die Benutzer ihre vorherigen Aktivitäten speichern, wie zum Beispiel Entnahmen. Das vereinfacht sich wiederholende Transaktionen und Transfers.

Sonstige Verbesserungen

Und das ist noch nicht alles vom neuen B2Core V4-Update. Weitere Anpassungen und Veränderungen wurden in den folgenden Bereichen vorgenommen:

Einführung des Brokers Dashboard - Mehr Filter und Optionen wurden für die Erstellung von Berichten und für das Management von Promotions hinzugefügt, um Übersicht und Kontrolle zu verbessern.

Kundenservice Helpdesk - Die Chat-Funktion wurde verbessert und transparenter gestaltet. Nun gibt es einen Support-Plan und das Ticket-Management wurde erweitert.

Onboarding über mobile App - Benutzer können den Onboarding-Prozess nun über eine mobile App abwickeln. Das macht die Erstellung der Konten einfacher.

Bonus-Seite - Für das Bonus-System wurde eine besondere Seite eingerichtet. Tools navigieren durch aktive Abonnements und Promotions, um aktuelle Bonus-Systeme anzuzeigen.

Wechsel zwischen Benutzeroberflächen - Benutzer können nun bequem mit einem scannbaren QR-Code zwischen Mobil und Desktop wechseln. Auch wurde ein Kippschalter für den Wechsel zwischen alter und neuer Benutzeroberfläche eingebaut.

Zusammenfassung

Dieses neue Update ist Teil einer Reihe von Produkt-Updates und Einführungen, die das Unternehmen entwickelt, um besser mit Benutzern zu interagieren und deren Erwartungen zu übertreffen. Vor Kurzem hat B2Core die Integration von cTrader in die iOS App angekündigt, um den Benutzern mehr Möglichkeiten zum Trading zu bieten.

Alle Bemühungen zielen darauf, die interaktivste und flexibelste CRM-Plattform zu entwickeln. Das neue B2Core V4 ist dafür ein gutes Beispiel!

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240109158153/de/

+ 44 208 068 86 36 sales@b2broker.com