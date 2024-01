EQS-Media / 12.01.2024 / 09:23 CET/CEST

Porsche mit stabilem Absatz im Jahr 2023: hohe Zuwächse bei 911 und Taycan Weltweit 320.221 Auslieferungen im Gesamtjahr 2023

Plus von 3 Prozent gegenüber Vorjahr

Ausbalancierte Marktverteilung über alle Weltregionen

Taycan erreicht mehr als 40.000 Auslieferungen Stuttgart. Porsche zeigt im Geschäftsjahr 2023 ein robustes Wachstum und erreicht bei den Auslieferungen ein leichtes Plus. Insgesamt lieferte der Sportwagenhersteller in den vergangenen zwölf Monaten 320.221 Fahrzeuge aus. Das sind 3 Prozent mehr als 2022. „Auch in weltwirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt unsere Marke begehrenswert und exklusiv“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Im vergangenen Jahr haben wir besonders davon profitiert, dass Porsche in seinen größten Absatzregionen sehr ausgeglichen aufgestellt ist. Diese ausbalancierte Marktverteilung werden wir weiter optimieren.“ Region Übersee wächst weiter In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche im vergangenen Jahr 70.229 Fahrzeuge aus. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 32.430 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen – ein Zuwachs von 10 Prozent. Nordamerika kam auf 86.059 Auslieferungen (+9 Prozent) und ist damit die größte Vertriebsregion für Porsche im Jahr 2023. In China wurden 79.283 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-15 Prozent). Der Rückgang ist vor allem auf die weiterhin herausfordernde Wirtschaftslage in dieser Region zurückzuführen. Die Vertriebsregion Übersee und Wachstumsmärkte entwickelt sich weiterhin positiv mit einem Auslieferungszuwachs von 16 Prozent. 52.220 Kunden konnten dort im vergangenen Jahr ihr Fahrzeug entgegennehmen. 911 zählt zu den beliebtesten Modellen Den größten Zuwachs von allen Modellreihen verzeichnete 2023 der Porsche 911 mit einem Plus von 24 Prozent. Insgesamt wurde der Elfer 50.146 Mal ausgeliefert. Auch beim Taycan liegt das Plus im zweistelligen Bereich. 40.629 Kunden konnten im vergangenen Jahr ihr Neufahrzeug in Empfang nehmen (+17 Prozent). Das auslieferungsstärkste Modell war der Cayenne. Er wurde im vergangenen Jahr an 87.553 Kunden übergeben (-8 Prozent). Der Rückgang gegenüber 2022 erklärt sich durch den Modellwechsel – unter anderem durch die weltweit gestaffelte Einführung der neuen Generation sowie ein Software-Update für die Hybrid-Modelle, das bestmögliche Qualität gewährleisten soll. Der Porsche Macan ging an 87.355 Kunden und liegt damit auf Vorjahresniveau. Der Panamera erreicht im letzten Jahr seines Lebenszyklus 34.020 Auslieferungen. Die neue Generation der Luxuslimousine, die im November Premiere feierte, kommt ab 2024 zu den Kunden. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 20.518 Auslieferungen (+13 Prozent). Für 2024 rechnet Detlev von Platen mit einem herausfordernden Jahr: „Wir machen uns fit für die Zukunft und aktualisieren vier von sechs Baureihen – das sind so viele Produktanläufe mit gestaffelten Einsätzen wie noch nie zuvor in einem Jahr.“ Der Vorstand für Vertrieb und Marketing erwartet zudem weiterhin herausfordernde Marktbedingungen in China. „Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Absatzstruktur weiter ausbalancieren und unsere Überseeregionen, insbesondere in den ASEAN-Märkten, stärken. In 2024 setzen wir mehr denn je auf wertorientiertes Wachstum und ein stabiles Absatzniveau.“ Porsche AG Auslieferungen Januar – Dezember 2022 2023 Differenz Weltweit 309.884 320.221 +3% Deutschland 29.512 32.430 +10% Nordamerika 79.260 86.059 +9% China 93.286 79.283 -15% Europa (ohne Deutschland) 62.685 70.229 +12% Übersee und Wachstumsmärkte 45.141 52.220 +16% Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de



