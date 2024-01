ANALYSE-FLASH: RBC hebt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 18,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach dem Kursrutsch im Zusammenhang mit dem überraschenden Rücktritt des Unternehmenschefs von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 18,60 Euro belassen. Es gebe zwar Risiken mit Blick auf das Gewinnziel (Ebitda) des Wirkstoffforschers für 2025, und er sei nach wie skeptisch etwa mit Blick auf die Unternehmensprognose für das laufende Jahr, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung aber berücksichtige diese Risiken zu stark und die schuldenfreie Bilanz des Unternehmens ermögliche Flexibilität./la/ajx

