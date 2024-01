Brent Crude Öl: Preise ziehen deutlich an

Besonders die Sanktionen gegen Russland spielen hierbei eine immense Rolle, weil durch fehlende Ersatzteile für Raffinerien die Kapazitäten nicht vollends ausgeschöpft werden können und Russland den Treibstoff unter anderem zur Fortsetzung des Krieges einbehält, mit der Folge deutlich reduzierter Exporte in Ausland. Die Spannungen um den Jemen herum erhöhen die Spekulationswahrscheinlichkeit zusätzlich und sorgen für Auftrieb der Weltmarktpreise.

Aus technischer Sicht deutet sich zudem eine größere Bodenbildungsphase seit Anfang November letzten Jahres an, die in Form einer schiefen SKS-Formation daherkommt. Eine erfolgreiche Auflösung dieser könnte unmittelbares Aufwärtspotenzial an einen seit Mitte September bestehenden Abwärtstrend freisetzen.

Trendumkehr immer wahrscheinlicher

Um die angesprochene inverse SKS-Formation aus dem Zeitraum seit Anfang November letzten Jahres erfolgreich aufzulösen, bedarf es Wochenschlusskurse oberhalb von 82,50 US-Dollar. Das hierdurch freigesetzte Aufwärtspotenzial dürfte in einem ersten Schritt an 85,04 und darüber in den Bereich des laufenden Abwärtstrends um 86,71 US-Dollar heranreichen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Verluste auf 78,68 US-Dollar wären dagegen kurzfristig unproblematisch, erst darunter würde ein Aufwärtstrendbruch mit entsprechendem Korrekturpotenzial an 76,65 US-Dollar drohen. In der Folge könnten danach allerdings noch einmal die Verlaufstiefs aus dem abgelaufenen Jahr bei 72,33 US-Dollar angesteuert werden.