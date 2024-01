Kursparty an der Wall Street: Knackt der S&P 500 noch dieses Jahr die 6.000-Punkte-Marke?

Alle drei großen Indizes in New York erreichten neue Rekorde. Das bedarf rein technisch noch der Bestätigung, aber wenn sie denn in den kommenden Tagen bestätigt werden, ergibt sich der längerfristige Trend für die kommenden Monate.

Daraus entsteht kein Hype, aber eine relativ solide Tendenz mit der spannenden Frage: Können die klassischen Titel als bisherige Verlierer die Performance der Techs schlagen?

Welche Anlagestrategien sind aktuell empfehlenswert?

Was New York vormacht, machen alle anderen nach. Die Indizes sind damit eine Rahmengröße, aber die Vielfalt der sehr unterschiedlichen Eindrücke führt dazu, dass sich positive wie negative Nachrichten in jedem Index aufheben können.

Die Differenzen liegen zwischen minus 10 Prozent und plus 20 Prozent als Rahmen genannt. Das ergibt einen positiven Trend als Ganzes, aber mit sehr unterschiedlichen Beurteilungen aller in einem Index geführten Titel. Das bedeutet: Gekonntes Stock-Picking!

Takkt steigt in den SDax auf: Sollten Anleger diese Aktie auf dem Schirm haben?

Takkt ist eine Holding mit vielen Geschäftsfeldern, von Versandhandel über Lagereinrichtungen, Verkaufsförderungen sowie Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

In 1,6 Milliarden Euro Zielumsatz steckt eine solide Struktur mit einem ebenso soliden Ertrag, aber sehr wenig Fantasie. Großaktionär Haniel ist für kreative unternehmerische Initiativen nicht bekannt. Ein KGV von 15 lässt sich vertreten.

Immerhin: 6, Prozent Dividendenrendite liegen über SDax-Durchschnitt. Man kann in Takkt investieren, aber man muss es nicht.