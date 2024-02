Dow Jones Industrial Average® - Saisonaler Gegenwind?

Mit einem Kurszuwachs von 1,22 % im Januar ist der Dow Jones® durchaus erfolgreich in das Jahr 2024 gestartet. Interessant ist nun, dass Anlegerinnen und Anleger im Februar mit zyklischem Gegenwind rechnen müssen. So legen sowohl das typische Ablaufmuster des US-Wahljahres als auch das des „4er-Jahres“ (-1,3 % bzw. -1,0 %) eine schwache Performance in den kommenden vier Wochen nahe. Auch die Trefferquote – sprich die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen – liegt gemäß US-Präsidentschaftszyklus und gemäß Dekadenzyklus im Februar jeweils unter 50 %. Im saisonalen Kontext wachsen die Bäume also in den kommenden Wochen nicht mehr in den Himmel. Charttechnisch steht dennoch der Ausbruch über das ehemalige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 36.953 Punkten zu Buche. Im Umkehrschluss gilt es, dieses Level in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Den Bilderbuch-Lauf der jüngeren Vergangenheit bringen 13 weiße Kerzen in den letzten 14 Wochen lehrbuchmäßig auf den Punkt. Im „uncharted territory“ jenseits des alten Rekordstandes definiert die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2022er-Rückschlags bei 40.120 Punkten eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.