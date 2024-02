EQS-PVR: Raiffeisen Bank International AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.02.2024 / 09:37 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Wien, 31.1.2024



Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Raiffeisen Bank International AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) Vorname Name/Nachname Sitz Staat RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Wien Österreich RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH Wien Österreich Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Innsbruck Österreich Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Linz Österreich RLB OÖ Sektorholding GmbH Linz Österreich Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Graz Österreich Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Klagenfurt Österreich RLB Verwaltungs GmbH Klagenfurt Österreich Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen Eisenstadt Österreich Raiffeisenverband Salzburg eGen Salzburg Österreich Agroconsult Austria Gesellschaft m.b.H. Salzburg Österreich Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Bregenz Österreich

4. Namen der Aktionäre: siehe Punkte 8. und 10.

5. Datum der Schwellenberührung: 31.1.2024 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

58,76 %

0,00 %

58,76 %

328 939 621 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

58,81 %

0,00 %

58,81 %





Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000606306 193 273 103 58,76 % Subsumme A 193 273 103 58,76 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 2 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 1 2,76 % 2,76 % 3 RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH 2 22,24 % 22,24 % 4 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3,67 % 3,67 % 5 Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 6 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 5 7 RLB OÖ Sektorholding GmbH 6 9,51 % 9,51 % 8 RLB-Stmk Verbund eGen 9 RLB-Stmk Holding eGen 8 10 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 9 9,95 % 9,95 % 11 Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 2,92 % 2,92 % 12 RLB Verwaltungs GmbH 11 0,62 % 0,62 % 13 Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen 2,95 % 2,95 % 14 Raiffeisenverband Salzburg eGen 0,00 % 0,00 % 15 Agroconsult Austria Gesellschaft m.b.H. 14 3,64 % 3,64 % 16 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 2,92 % 2,92 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

1. Zwischen den unter Punkt 8. angeführten Raiffeisen-Landesbanken (Ziffern 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14 und 16) und den unmittelbaren Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken (Ziffern 3, 7, 12 und 15) besteht eine Syndikatsvereinbarung („RBI-Syndikat“). Die unmittelbaren Tochtergesellschaften sind im RBI-Syndikat jeweils ihrer Raiffeisen-Landesbank untergeordnet (Unterordnungssyndikat). Der wechselseitig gemäß §§ 132, 133 Z 1 BörseG 2018 zugerechnete Stimmrechtsanteil des RBI-Syndikats ist unverändert und beträgt rd 58,76% (193.273.103 Aktien/Stimmrechte) (siehe auch nachstehend Punkt 4).



2. Die Meldung erfolgt, da die Stimmrechtsanteile gemäß § 130 Abs 1 BörseG 2018 der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (mittelbar) und deren 100%Tochtergesellschaft RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (mittelbar und unmittelbar) - jeweils ohne die Zurechnung von Stimmrechten des RBI Syndikats - den Schwellenwert von 25% überschreiten (insgesamt 82.234.906 Aktien/Stimmrechte).



3. RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG hält unmittelbar 9.075.649 Aktien/Stimmrechte (entsprechend rd 2,76%; Punkt 8., Z 2 der Meldung). Davon fallen 1.126.594 Stück (entsprechend rd 0,34%) in das RBI-Syndikat. RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH (100%-Tochtergesellschaft) hält unmittelbar 73.159.257 Aktien/Stimmrechte (entsprechend rd 22,24%), die syndiziert sind. Zusammen mit den gemäß §§ 132, 133 Z 1 BörseG 2018 zugerechneten Aktien/Stimmrechten des RBI-Syndikats von 118.987.252 (entsprechend rd 36,17%) umfasst der unmittelbare bzw mittelbare und zugerechnete Stimmrechtsanteil von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG insgesamt 201.222.158 Aktien/Stimmrechte (entsprechend rd 61,17%).



4. Zu Punkt 6. der Meldung - reduzierter Stimmrechtsanteil des RBI-Syndikats auf rd 58,76% (193.273.103 Aktien/Stimmrechte): In der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 20.08.2019 ist auf Grundlage des wechselseitigen Zurechnungskreises gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 (alte Fassung) für gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) ein Anteil des RBI Syndikats von 193.449.778 Aktien/Stimmrechten (entsprechend rd 58,81%) gemeldet worden. Die Differenz von 176.675 Stück (entsprechend rd 0,05%) ergibt sich aus nicht-syndizierten Aktien/Stimmrechten der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, die nach §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 (alte Fassung) bei gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6 ÜbG) noch wechselseitig zurechenbar waren; dieser Zurechnungstatbestand ist mit BGBl. I Nr. 69/2022 aufgehoben worden.



Wien am 31.1.2024



01.02.2024 CET/CEST