Investmentthema Sicherheit – Wie Sie den Megatrend für sich nutzen können

Physische und technologische Sicherheit haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Die steigende Nachfrage nach entsprechenden Produkten und Dienstleistungen haben zu einem Innovationsschub in der globalen Sicherheitsbranche geführt. Index-Zertifikate bieten Anlegern die Chance, an der Entwicklung des Zukunftsmarkts zu partizipieren.

Der Corona-Virus ist mit Blick auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen möglicherweise eine Art Wendepunkt gewesen.[1] Denn die Pandemie hat gezeigt, wie fragil die lange Zeit für selbstverständlich erachtete gesellschaftliche Ordnung ist. Viele Menschen spürten: Sicherheit ist nicht einfach da, sondern sie ist ein kostbares Gut, das es jeden Tag neu auszuhandeln gilt. Und es geht seitdem Schlag auf Schlag: Ob Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt oder fortschreitender Klimawandel – seit der Pandemie folgte eine Gefährdungslage auf die nächste.

Solche globalen Bedrohungen machen etwas mit den Menschen, sie beeinträchtigen das individuelle Sicherheitsgefühl. Zudem laufen in den Medien Berichte über alltägliche Gefahren wie Einbrüche, Überfälle und Betrugsfälle. Laut einer repräsentativen BKA-Befragung aus dem Jahr 2020 meidet ein Großteil der Bevölkerung nachts bestimmte Orte oder die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs.[2] Als Reaktion auf eine als feindselig empfundene Außenwelt ziehen sich Menschen immer öfter in die eigenen vier Wände zurück und richten den Fokus auf ihre private Lebenswelt.[3]

In einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Gesellschaft ist allerdings auch das Zuhause nicht immer ein sicherer Zufluchtsort. Kriminelle machen heutzutage über das Internet Jagd auf sensible Daten. Hackerangriffe auf Unternehmen und Privatpersonen gehören inzwischen zur Tagesordnung. Allein für das Jahr 2022 vermeldet das BKA hierzulande 136.865 Fälle von Cyberkriminalität.[4]

Sicherheit ist vielschichtig

Schon im Jahr 2018 haben die Trendforscher der Zukunftsinstitut GmbH das Thema Sicherheit als einen langfristigen Megatrend identifiziert[5] – also bereits vor den vielen Krisen der vergangenen Jahre. Die Sicherheitsbranche gilt laut den Experten als zukunftssicher, denn die Risikolandschaft ist hochkomplex und befindet sich im stetigen Wandel.[6] Die große Herausforderung der Branche besteht darin, mit den Veränderungen in einer schnelllebigen Gesellschaft Schritt zu halten und Lösungen zu entwickeln – für physische und technologische Bedrohungslagen.

Auf physische sowie personelle Sicherheit spezialisierte Unternehmen schützen Menschen und Sachwerte vor äußeren Gefahren – zum Beispiel vor Einbrüchen, Diebstahl, Vandalismus, Terrorismus und Naturkatastrophen. Innovative Zugangskontrollsysteme sowie moderne Überwachungstechnologien ermöglichen es, sensible Bereiche vor unerlaubtem Zutritt zu sichern und Echtzeitreaktionen auf potenzielle Bedrohungslagen zu gewährleisten. Die Marktforscher von Grand View Research sehen für die Branche positiv in die Zukunft: Laut Prognose soll der globale Markt von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,8 Prozent expandieren.[7]

Hinzu kommt die IT-Sicherheit, die den Schutz von Computern, Netzwerken, Cloud-Diensten und Rechenzentren vor Cyberangriffen umfasst. Da diese inzwischen immer häufiger geschehen, investieren Unternehmen weltweit Milliardensummen in Hardware, Software und Dienstleistungen, um die Funktionsfähigkeit ihrer digitalen Infrastruktur zu bewahren. Die fortschreitende Digitalisierung ist ein struktureller Treiber der Branche, da sie ständige Innovationen und Weiterentwicklungen notwendig macht. Auch im Segment für IT-Security sind die weltweiten Wachstumsaussichten darum vielversprechend: Bis 2028 sind durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerungen von mehr als zehn Prozent zu erwarten.[8]

Die Vielfalt der Branche in einem Index

Im Jahr 2022 erreichte die globale Sicherheitsbranche ein Volumen von fast 125 Milliarden US-Dollar.[9] Kein Wunder also, dass ein solcher Wachstumsmarkt auf den Radar vieler Anlegerinnen und Anleger gerückt ist. Das Problem: Die Unternehmenslandschaft ist hochkomplex und die Auswahl von Einzelaktien erfordert genaue Kenntnisse der Branche.

Eine Möglichkeit, um an der Börse am Megatrend Sicherheit zu partizipieren und gleichzeitig die Risiken von Einzelaktien zu vermeiden, bieten Investments in Produkte auf Branchenindizes wie dem SGI Global Security Index CTNR (ISIN: FR 001400H063). Dieser spiegelt die Performance zahlreicher Unternehmen wider, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes oder Nettoertrags aus Tätigkeiten im Bereich physischer und technologischer Sicherheit erwirtschaften. Die genaue Anzahl an Titeln im globalen Aktienkorb kann variieren. Sie darf aber nicht größer als 50 und nicht kleiner als 20 sein.

Die Indexkomponenten werden mit dem Ziel einer sektoralen und geografischen Diversifizierung nach einem regelbasierten Verfahren ausgewählt. Es erfolgt eine Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen. Die beiden Teilsektoren Technologie und Industriegüter sowie Dienstleistungen müssen mindestens mit je fünf Indexkomponenten vertreten sein. Für jede Region – zum Beispiel Nordamerika, Europa und den Rest der Welt – sind mindestens zwei Indexkomponenten vorgeschrieben. Da der Fokus ausschließlich auf der Sicherheitsbranche liegt, ist das Risiko im Vergleich zu einem branchenübergreifenden Index allerdings höher.

Im Juni und Dezember eines jeden Jahres kommt der Index wieder auf den Prüfstand: Es erfolgt eine Neubewertung und Anpassung der Gewichtungen für darin enthaltenen Unternehmen. Am Tag der Neugewichtung ist der maximale Anteil einer Position im Index auf zehn Prozent limitiert, um die Balance zu wahren.

Wertentwicklung des SGI Global Security Index CNTR simuliert bis 26. März 2023.

Stand: 23. Januar 2024; Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Grafik beinhaltet Daten, die auf einem Backtesting basieren, das heißt Berechnungen, wie sich der Index vor Indexauflage entwickelt haben könnte, wenn er unter Verwendung derselben Indexmethode und basierend auf historischen Bestandteilen existiert hätte. · Quelle: Reuters

Für Privatanleger: Das Index-Zertifikat der Société Générale

Finanzinstrumente wie das Global Security Index-Zertifikat (ISIN: DE000SV4C6D7) der Société Générale bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, an der Performance des zugrundeliegenden Branchenindex zu partizipieren. Dieses Wertpapier spiegelt die Wertentwicklung der Indexkomponenten eins zu eins wider, unter Berücksichtigung entstehender Kosten. Potenzielle Netto-Dividenden, welche die im Index enthaltenen Unternehmen ausschütten, werden automatisch reinvestiert – und kommen somit direkt dem Anlegerportfolio zugute.

Global Security Index-Zertifikat

WKN SV4C6D ISIN DE000SV4C6D7 Basiswert SGI Global Security Index CNTR Produkttyp Unlimited Index-Zertifikate Laufzeit unbegrenzt Emittentin Société Générale Effekten GmbH Garantiegeber (Rating) Société Générale S.A. (Langfrist-Ratings: Moody's: A1 | S&P: A | Fitch: A) Berechnungsgebühr* 0,80 % pro Jahr (kann angepasst werden) Handelsplätze Direkthandel, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart

Stand: 01.02.2024; Quelle: Société Générale. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und das Basisinformationsblatt erhalten Sie auf der Produkt-Seite der Emittentin

*Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.

Jedoch bietet das Zertifikat keinen Kapitalschutz. Sollte sich der Index entgegen der Erwartung des Anlegers negativ entwickeln, verliert auch das Zertifikat an Wert und der Anleger erleidet einen Verlust. Da es sich bei dem Zertifikat zudem um eine Schuldverschreibung handelt, unterliegt es keiner Einlagensicherung. Falls die Emittentin des Wertpapiers ausfallen sollte, bestünde das Risiko eines Totalverlusts. Besonders wahrscheinlich ist ein solcher Ausfall bei einer Großbank wie der Société Générale zwar nicht, aber grundsätzlich möglich.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Emittentin berechtigt, das Zertifikat während der Laufzeit zu kündigen. Grundsätzlich ist die Laufzeit aber nicht begrenzt und es besteht somit die Chance, mit einem langfristigen Anlagehorizont zu investieren. Mit nur einem Wertpapier partizipiert der Zertifikatanleger somit an der Entwicklung eines vielfältigen globalen Aktienkorbs, der Unternehmen und Sektoren rund um das Megatrendthema Sicherheit umfasst.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Société Générale. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Wortwert verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.

