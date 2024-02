Dax klettert auf neues Allzeithoch - Übernahmegerüchte beflügeln Qiagen

Der Index startete am Morgen zunächst fester in den Handel und kletterte kurz nach der Eröffnung bis in den Bereich um 16.980 Punkte. Im Anschluss ging es dann allerdings kräftig gen Süden - der Index verlor zwischenzeitlich über 100 Punkte vom Tageshoch.

Am Nachmittag kamen die Käufer dann jedoch noch einmal eindrucksvoll zurück und trieben das deutsche Börsenbarometer auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 17.004 Punkten. Dieses konnte auch per Tagesschluss verteidigt werden - der Index ging bei 17.042 Punkten aus dem Handel - ein Zugewinn von knapp 140 Punkten.

Übernahmegerüchte beflügeln Qiagen

Übernahmegerüchte haben die Aktien von Qiagen am Dienstagnachmittag an die Dax-Spitze katapultiert. Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters legten zuletzt um 5,18 Prozent auf 41,59 Euro zu. Händler verwiesen auf Spekulationen von "Betaville". Die Finanz-Website habe unter dem Schlagwort "Uncooked Alert", unter dem Marktgerüchte weitergegeben werden, berichtet, dass ein Unternehmen ein Gebot für Qiagen erwäge und dafür mit Beratern von Centreview und Kreditgebern wie Credit Agricole zusammenarbeite.

Dies hätten mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt. Im Januar hatte Betaville Intelligence berichtet, dass Qiagen in einer neuen Runde von Übernahmegesprächen gestanden habe. Sowohl der US-Techkonzern Thermo Fisher Scientific als auch der französische Diagnostikkonzern Biomerieux sollen angeblich Übernahmegespräche geführt haben.

Infineon senkt Prognose

Infineon verloren gegen den positiven Trend knapp 2,3 Prozent. Der Chipkonzern kann sich dem schwachen Halbleiterumfeld nicht entziehen und enttäuschte die Anleger, indem er seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr senkte. Eine Serie vermehrt schlechter Nachrichten aus dem internationalen Halbleitersektor ging damit weiter.

RWE Tagesverlierer

Der größte Dax-Verlierer waren zuletzt RWE mit 2,5 Prozent Minus. Als Folge einer Analystenabstufung setzten die Papiere ihren rapiden Abwärtstrend in diesem Jahr fort. Aktuell sind sie 2024 mit Einbußen von fast 21 Prozent das Schlusslicht im Dax. Das Investmenthaus Stifel strich seine bisherige Kaufempfehlung. Kohle mache noch immer mehr als 20 Prozent des Portfolios von RWE aus, dies halte neue Investoren fern, hieß es.

Unter den Nebenwerten überzeugte Grenke die Anleger mit einem genauer bezifferten Aktienrückkaufprogramm. Bekannt gegeben wurde der Schritt schon Mitte November, doch nun wurde vom Leasingspezialisten mitgeteilt, dass dieses ein Volumen von bis zu 70 Millionen Euro umfasst. Dem Kurs verhalf dies mit mehr als fünf Prozent ins Plus.

Novartis will Morphosys kaufen

Große Freude war angesagt bei den Aktionären von Morphosys: Am Vortag hatten schon Übernahmegerüchte den Kurs mächtig angetrieben und diese bewahrheiteten sich jetzt, denn der Pharmakonzern Novartis bietet 68 Euro je Aktie. Zum Vortagsanstieg um 36 Prozent kam nochmals ein Plus von fast 14 Prozent hinzu. Damit näherte sich der Kurs dem gebotenen Preis. (mit Material von dpa-AFX).