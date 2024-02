EQS-Adhoc: SARTORIUS AG: Sartorius beschließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

EQS-Ad-hoc: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

Göttingen, 6. Februar 2024

Sartorius beschließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

Platzierung eigener Aktien

Heute hat der Vorstand der Sartorius Aktiengesellschaft („Sartorius“ oder die „Emittentin“) mit Zustimmung des Sartorius Aufsichtsrats die Platzierung von derzeit durch die Gesellschaft selbst gehaltenen Vorzugsaktien („Platzierungs-Vorzugsaktien“) im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre entsprechend der Ermächtigung durch die Hauptversammlung von Sartorius vom 9. April 2015 unter Tagesordnungspunkt 6 und den gesetzlichen Vorgaben des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (die „Platzierung eigener Aktien“) beschlossen. Die Platzierungs-Vorzugsaktien sind ab dem 1. Januar 2023 voll dividendenberechtigt.

Die Platzierungs-Vorzugsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird. Die endgültige Anzahl der zu verkaufenden Vorzugsaktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoerlös werden nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich spätestens mit der Aufnahme des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 7. Februar 2024 festgelegt und bekannt gegeben.

Nach Vollzug der Platzierung eigener Aktien wird Sartorius einem Lock-up unterliegen, d.h. für einen Zeitraum von 90 Tagen verpflichtet sein, unter anderem keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente zu verkaufen und keine Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Lieferung der Platzierungs-Vorzugsaktien wird am oder um den 9. Februar 2024 erwartet.

Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Platzierung eigener Aktien soll die Entschuldung des Sartorius Konzerns über einen starken operativen Cashflow hinaus beschleunigen sowie die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamt stärken.

SSB-Kapitalerhöhung

Davon unabhängig hat Sartorius' französischer börsennotierter Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech S.A. („SSB“) Sartorius über seine Absicht informiert, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, bei der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens neue SSB-Aktien im Volumen von ca. 1,2 Milliarden Euro angeboten werden sollen (die „SSB-Kapitalerhöhung“).

Absicht, in die SSB-Kapitalerhöhung zu investieren

Sartorius beabsichtigt, sich an der SSB-Kapitalerhöhung zu beteiligen, indem sie einen Kaufauftrag in bar über einen Betrag von einem Drittel des Volumens der SSB-Kapitalerhöhung, entsprechend ca. 400 Millionen Euro auf Basis einer SSB-Kapitalerhöhung im Volumen von 1,2 Milliarden Euro, zum Platzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erteilt, ohne die Preisfestsetzung zu beeinflussen. Die endgültige Anzahl der von Sartorius erworbenen neuen Aktien hängt von der endgültigen Zuteilung ab, die sich aus dem Bookbuilding-Verfahren ergibt, das nach den für diese Art von Transaktion üblichen Grundsätzen festgelegt wird.

