GNW-Adhoc: Rackspace Technology ernennt erfahrene Führungskraft Mark Gross zum Mitglied des Verwaltungsrats

^SAN ANTONIO, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Mark Gross zum Mitglied des Verwaltungsrats bekanntgegeben. Gross ist eine erfahrene und dynamische Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren breit gefächerter Erfahrung, Finanzexpertise und tiefen Einblicken in führende Unternehmenstransformationen. Mark Gross tritt die Nachfolge von Thomas Cole an, der während der letzten Feiertage unerwartet verstorben ist. ?Wir hatten das Glück, mit Herrn Gross eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Finanzexpertise und umfassender Geschäftserfahrung zu finden, die unseren derzeitigen Verwaltungsrat ergänzt. Wir freuen uns auf seine Führung, die dazu beitragen wird, unsere Marktposition als führendes Unternehmen für hybride Multicloud-Lösungen weiter zu stärken", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. ?Der unerwartete Tod von Herrn Cole hat uns zutiefst erschüttert. Er war nur für kurze Zeit Mitglied unseres Verwaltungsrats, doch sein Einfluss war tiefgreifend. Wir werden seinen Beitrag vermissen und sprechen seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus." ?Ich freue mich sehr, dem Rackspace Technology Board beizutreten und die Möglichkeit zu haben, mit dem starken und erfahrenen Führungsteam des Unternehmens zusammenzuarbeiten", so Gross. ?Rackspace hat aufregende Möglichkeiten vor sich, während wir versuchen, Wert für unsere Kunden und alle Geschäftsinteressenten zu schaffen." Gross ist ein erfahrenes Verwaltungsratsmitglied und ist derzeit Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Governance-Ausschusses von Diebold- Nixdorf, einem globalen Anbieter von Bank- und Einzelhandelstechnologiesystemen. Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsvorsitzender von Southeastern Grocers, einem Lebensmitteleinzelhändler mit einem Jahresumsatz von über 8 Mrd. USD, Co- Vorsitzender des Lebensmitteleinzelhändlers Northeast Grocery Inc. mit einem Umsatz von über 7 Mrd. USD sowie Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von Acosta, einer führenden Full-Service-Vertriebs- und Marketingagentur. Zuvor war er President, Chief Executive Officer und Director von Supervalu, einem Lebensmittelgroßhändler. Vor seiner Tätigkeit bei Supervalu leitete Gross das von ihm gegründete Unternehmen Surry Investment Advisors. Herr Gross hatte auch verschiedene Führungspositionen bei C&S Wholesale Grocers inne, unter anderem als Co-President, Chief Financial Officer und General Counsel sowie als Mitglied des Verwaltungsrats. Darüber hinaus war Gross sieben Jahre lang als Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP tätig, wo er an komplexen Umstrukturierungen, Finanztransaktionen, Fusionen und Übernahmen arbeitete. Herr Gross erwarb einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Pennsylvania und einen Bachelor of Arts am Dartmouth College. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End- Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9745e3fe-a6bc-4a68- be6d-387b3fdd2b3a °