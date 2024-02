AKTIEN IM FOKUS: RWE und Eon im Sog der Verbund-Gewinnwarnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung des österreichischen Energieunternehmens Verbund setzt am Freitag die gesamte Branche in Europa unter Druck. Auch RWE - und Eon -Anteile erwischte es in der Frühe, sie verloren zuletzt im Einklang mit dem europäischen Sektorindex Stoxx Europe 600 Utilities jeweils rund ein Prozent.

Der Energieriese Verbund hatte zuvor die Börsianer mit der Nachricht überrascht, wonach die eigenen Gewinnaussichten deutlich von den aktuellen Erwartungen am Markt abweichen. Unter anderem der rasche Verfall der Großhandelspreise für Strom und ein schwierigeres Netzgeschäft drückt den Angaben zufolge auf die Ergebnisse der Österreicher. Auch RWE hatte bereits Ende Januar auf den deutlichen Preisverfall im Großhandel hingewiesen und deshalb für 2024 ein geringeres Ergebnis prophezeit als im starken Vorjahr./tav/men