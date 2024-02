DAX im Sturzflug!

Noch zu Beginn dieses Tages kratzte das heimische Leitbarometer DAX an der Marke von rund 17.000 Punkten, bis die USA frische Verbraucherpreise gemeldet haben. Just nach Veröffentlichung der Inflationsdaten stürzten praktisch alle großen Indizes regelrecht ab.

Die Inflation in den USA hat zu Jahresbeginn weniger stark abgebaut als erwartet wurde, im Januar lagen die Verbraucherpreise bei 3,1 Prozent, erwartet wurden dagegen 2,9 Prozent. Von Dezember auf Januar zogen die Preise damit um 0,3 Prozent an, was die US-Notenbank Federal Reserve in ihrer aktuellen Zinspolitik bekräftigen dürfte.

Für das heimische Leitbarometer sieht es aktuell nicht nach einem Ausbruch über das Niveau von 17.000 Punkten aus, hier hatte sich der Index bereits in der jüngsten Vergangenheit seine Zähne ausgebissen. Aus dem Stand heraus wäre ein Test von 16.780 Punkten jetzt nicht ungewöhnlich.

Aber erst darunter dürften weitere Verluste in Richtung 16.528 und gegebenenfalls noch 16.290 Punkte erfolgen, womit ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend stattfinden würde.

Auf der Oberseite bedarf es Schlussnotierungen mindestens oberhalb von 17.049 Punkten, damit eine bullische Variante mit anschließenden Anstiegschancen an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte entstehen kann.

Weitere Impulse stehen heute praktisch nicht mehr auf der Agenda, einzig die USA melden noch eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände.