Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.02.2024 Kursziel: 37,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Feedback HIT: Präsentation des Vorstands offenbart mehr Licht als Schatten in der ökologischen Nische STEICO hat sich vergangene Woche auf den 11. Hamburger Investorentagen präsentiert. Noch im Februar dürfte das Unternehmen darüber hinaus vorläufige Eckwerte für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Wir gehen davon aus, dass die Jahresziele für 2023 erreicht worden sind und in 2024 ergebnisseitig angesichts der Entspannung auf der Kostenseite eine leichte Verbesserung winkt. Unsere Erwartungen legen wir im Folgenden detaillierter dar. Top Line: Nachdem sich die zu Ende Q3 beobachtete Belebung der Nachfrage laut Vorstand in Q4 fortgesetzt hat, sehen wir kein Indiz für eine Verfehlung der Umsatz-Guidance. Auf Gesamtjahressicht sollte STEICO u.E. somit in 2023 Erlöse von knapp 370 Mio. EUR erzielt haben (Konsens: 378,2 Mio. EUR), was einem Rückgang von 16,9 % yoy entspräche (9M: -19,1 % yoy; Guidance: -15 % bis -17 % yoy). Auch für 2024 zeigte sich das Management trotz der Neubaukrise vorsichtig optimistisch, da zum einen die Auftragsbücher der Holzbaufirmen nach wie vor gut gefüllt seien, und sich STEICOs Produkte zum anderen besonders im Bereich der Renovierung eignen. Zudem adressiert das Unternehmen mit dem Direktvertrieb über DIY-Märkte sowie durch die Kooperation mit dem neuen Mehrheitsaktionär Kingspan neue Vertriebskanäle, die in 2024 zusätzliche Absatzpotenziale liefern könnten. Nichtsdestotrotz halten wir zunächst an unserer gedämpften Top Line-Prognose für 2024 fest (MONe: -2,1 % yoy). So sieht STEICO angesichts der scharfen Wettbewerbssituation derzeit keinen Raum für weitere Preisanhebungen und geht vielmehr sogar von moderat sinkenden Verkaufspreisen aus. Vor diesem Hintergrund erachten wir den aktuellen Konsens (382,8 Mio. EUR) als sehr optimistisch. Bottom Line: Auch bezüglich der Bottom Line erwarten wir für FY 2023 keine negativen Überraschungen. Zwar gehen wir im Einklang mit dem Konsens von einem Zieleinlauf in der unteren Hälfte der Ergebniszielspanne (EBIT-Marge von 8-10 % bezogen auf die Gesamtleistung) aus und prognostizieren ein EBIT von 31,3 Mio. EUR (Konsens: 30,9 Mio. EUR), für das laufende Jahr trauen wir STEICO jedoch eine leichte Steigerung der Profitabilität zu. So geht das Management bei den wichtigsten Materialkostenfaktoren Holz, Additive und Energie, die im Bereich der Dämmstoffe jeweils rund ein Drittel der Materialkosten ausmachen, von leichten Rückgängen aus. Wir modellieren daher unverändert eine Verbesserung der Rohertragsmarge ein. Darüber hinaus wurden zuletzt Kostensenkungsmaßnahmen im Personalbereich durchgeführt, die sukzessive wirksam werden und zu einer Steigerung der operativen Marge auf > 9 % beitragen sollten. Nicht zuletzt dürfte der Free Cashflow dank Fertigstellung der Produktionsstätte im polnischen Gromadka (CAPEX insg. ca. 150 Mio. EUR) im laufenden Jahr wieder ins Plus drehen. Am neuen Standort wurden im September 2023 bereits die ersten Dämmstoffe zur Qualitätszertifizierung produziert, den Beginn der Volumenproduktion wird STEICO jedoch entsprechend der Nachfrageentwicklung steuern, sodass wir kurzfristig noch keine Vollauslastung erwarten. Fazit: STEICO dürfte die revidierten Jahresziele in 2023 erreicht haben und für das neue Geschäftsjahr eine operative Stabilisierung in Aussicht stellen können. Wir erachten den neuerlichen Kursrücksetzer daher als Chance für langfristig orientierte Investoren. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.