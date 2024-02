Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.02.2024 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Feedback HIT: Vorläufige Zahlen für 2023 implizieren starkes Q4- Reges Investoreninteresse auf der Konferenz Nachdem die YOC AG vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2023 veröffentlichte, folgte einen Tag darauf die Teilnahme an unseren mittlerweile 11. Hamburger Investorentagen (HIT). Q4 überrascht mit EBITDA-Margenstärke: Nachdem das Erreichen der FY Guidance nach 9M/2023 im Ergebnis ambitioniert schien und u.E. lediglich bei einem Übertreffen im Umsatz realistisch war, konnte das Unternehmen die Top Line im entscheidenden vierten Quartal mit ähnlicher Wachstumsdynamik wie nach 9M steigern. So standen auf Gesamtjahressicht Umsatzerlöse i.H.v. 30,6 Mio. EUR zu Buche, was für das Q4 10,9 Mio. EUR bedeutet (+29,3% yoy). Eine gewisse Saisonalität in Richtung des Q4 ist für den Werbemarkt und insbesondere den von YOC adressierten Bereich des Brand Marketings typisch. Schon in den Vorjahren offenbarte sich die hohe Bedeutung des vierten Quartals (Erlösanteil 2021: 38,1%; 2022: 35,9%), was sich schließlich auch in 2023 bestätigte (35,6%). Ergebnisseitig wurde im Q4 zudem die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells durch die eigene VIS.X®-Plattformtechnologie deutlich sichtbar. So stammt mit 2,8 Mio. EUR das Gros des EBITDAs aus dem Jahresendquartal (rd. 67%). Die EBITDA-Marge profitierte von dem signifikanten Umsatzsprung und verzeichnete ggü. dem Vorjahr eine Verbesserung um 7,1 PP auf 26,7% (MONe: 24,5%). Insgesamt ist es YOC durch das starke Q4 gelungen, die ursprüngliche Guidance (Umsatz: 29-30 Mio. EUR; EBITDA: 4,0-4,5 Mio. EUR; Konzernergebnis: 2,5-3,0 Mio. EUR) in der Top Line zu übertreffen und im Ergebnis trotz der in Q2 vermeldeten Insolvenz des DSP-Partners mediamath (Forderungsausfall von 0,4 Mio. EUR in den sbA enthalten) in der Mitte zu erreichen. Weichen für weiteres profitables Wachstum in 2024 u.E. gestellt: In 2023 konnte YOC trotz eines herausfordernden Marktumfelds die starke Entwicklung in allen Regionen erneut fortsetzen. In der HIT-Präsentation betonte Herr Kraus (CEO), dass YOC neben Marktanteilsgewinnen in bestehenden Märkten nach wie vor enormes Potenzial in der internationalen Expansion sieht. So hat es sich das Unternehmen zum Ziel gemacht, Geschäftsaktivitäten in mindestens einem weiteren Land in 2024 aufzunehmen. Hierfür kämen laut YOC sowohl ein Zukauf als auch die organische Expansion in Frage. Da die Konsolidierungsbewegungen im Werbemarkt jedoch schon Jahre anhalten, dürfte es u.E. zunehmend herausfordernd sein, strategisch passende Targets zu attraktiven Konditionen ausfindig zu machen. Wir gehen daher eher von einer organischen Expansion aus. Wenngleich bisher noch keine Guidance für 2024 kommuniziert wurde, stellte Herr Bauermann (CFO) ein erneut wachstumsstarkes GJ in Aussicht. Nach eigenen Aussagen verleiht hierfür der bisher vielversprechende Q1-Verlauf Zuversicht. Fazit: YOC blickt insgesamt auf eine starke zweite Jahreshälfte zurück, in der sich insbesondere im Q4 das Skalierungspotenzial der VIS.X®-Plattform zeigte. YOC blickt insgesamt auf eine starke zweite Jahreshälfte zurück, in der sich insbesondere im Q4 das Skalierungspotenzial der VIS.X®-Plattform zeigte. U.E. sind die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt, was auch der im Rahmen der GB-Veröffentlichung noch ausstehende Ausblick widerspiegeln dürfte. Trotz der bereits positiven Kursreaktion in Folge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen erachten wir auch das aktuelle Kursniveau mit einem EV/EBITDA für 2024e von 10,2x in Kombination mit der hohen Wachstumsdynamik als attraktiv und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 EUR. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 