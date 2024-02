DAX: Es fehlte leicht an Durchzugskraft

Obwohl das heimische Leitbarometer DAX im gestrigen Handel ein frisches Rekordhoch bei 17.089 Punkten markieren konnte, ging Investoren zum Handelsende offenbar die Puste aus, trotzdem konnte der DAX das Niveau von rund 17.000 Punkten auf Tagesbasis behaupten. Die dazugehörige Kurslücke wurde unterdessen nicht angerührt, was als bullisches Zeichen zu werten ist und weiteres Aufwärtspotenzial suggeriert.

Das nächste große Ziel, gelegen bei 17.200 Punkten, könnte schon binnen weniger Stunden oder Tagen erreicht werden, von da an wird es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Kaufsignale zu generieren. Im Erfolgsfall könnte der Bereich um 17.500 Punkten vorgemerkt werden.

Auf der Unterseite ist der Index nun wieder durch den EMA 50 bei aktuell 16.955 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, im Zweifel könnten aber noch einmal Verluste auf 16.780 Punkte einsetzen. Dies würde aber ohne einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend geschehen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per Dezember vorgelegt, Deutschlands Großhandelspreise per Januar stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Erst am Nachmittag stoßen die USA mit Erzeugerpreisen aus Januar dazu, diese werden um 14:30 Uhr erwartet. Zeitgleich werden aber auch noch Zahlen zum US-Bausektor vorgelegt, Baugenehmigungen und Baubeginne aus Januar (annualisiert) stehen ebenfalls auf der Liste.