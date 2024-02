DAX® - Allzeithoch und Außenstab

Auch am vergangenen Freitag gelang dem DAX® erneut ein neues Allzeithoch. Mittlerweile haben die deutschen Standardwerte ihr Rekordlevel bis auf 17.198 Punkte ausgebaut. Wenngleich es zum Wochenende später dann doch noch zu kleineren Gewinnmitnahmen kam, ist der derzeit gültige Haussetrend absolut intakt. Diese Einschätzung belegt letztlich auch der Blick auf den Wochenchart des Aktienbarometers: Hier gelang in den zurückliegenden fünf Tagen das Lüften des Deckels bei rund 17.000 Punkten, der in den Wochen zuvor immer wieder den limitierenden Faktor darstellte. Darüber hinaus zeichnet sich die abgelaufene Woche im Vergleich zur Vorperiode durch ein höheres Hoch sowie durch ein tieferes Tief aus, d. h. es liegt eine sog. „outside week“ vor. Die Begrenzungen seines solches Außenstabs (17.198 bzw. 16.832 Punkte) spielen oftmals eine besondere Rolle. Vor allem die untere Leitplanke bietet sich unter Money Management-Gesichtspunkten als Absicherung auf der Unterseite an. Solange diese Unterstützung nicht verletzt wird, hat der DAX® das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge von rund 17.450 Punkte fest vor Augen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

