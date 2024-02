DAX: Bullen weiter in Deckung

Der Deutsche Aktienindex DAX kann an die Kursstärke aus der Vorwoche nicht anknüpfen und tendiert seit zwei Tagen talwärts. Unterdessen bauen die US-Indizes ihre Verluste weiter aus, die steile Rallye im NASDAQ 100 wurde nun ganz klar durch eine Konsolidierung abgelöst.

Das könnte für den Deutschen Aktienindex nun unmittelbares Rückschlagpotenzial an 16.780 Punkte bedeuten, darunter sogar in den Bereich von 16.290 Zählern. Spätestens an dieser Stelle sollte wieder eine längere Gegenbewegung eingeleitet werden.

Auf der Oberseite bleibt immer noch die Hürde von rund 17.200 Punkten zu knacken, damit mittelfristiges Aufwärtspotenzial an 17.500 Punkte freigesetzt werden kann.

Entscheidende Impulse könnten die heutigen Wirtschaftsdaten liefern, angefangen beim japanischen Handelsbilanzsaldo per Januar (saisonbereinigt), gefolgt von MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche um 13:00 Uhr. Um 14:55 Uhr werden Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche gemeldet, bevor es mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen aus der Eurozone per Februar um 16:00 Uhr weitergeht.