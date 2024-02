Der US-Konzern Nvidia hat mit starken Zahlen die Anleger begeistert und sorgt damit am Donnerstag wohl auch am deutschen Aktienmarkt für weitere Rekorde. Der X-Dax signalisiert als Indikator für den Dax eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart einen Aufschlag von 0,6 Prozent auf 17.225 Punkte. Damit hätte der Dax im Xetra-Handel die nächste Bestmarke erreicht.

In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 nach 35 Jahren auf ein Rekordhoch. Hingegen ist der EuroStoxx 50 von seiner Bestmarke aus dem Jahr 2000 noch ein Stück entfernt. Am Donnerstag wird der Leitindex der Eurozone mit einem Zuwachs von 0,9 Prozent erwartet.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt das kräftige Wachstum beim US-Chipkonzern Nvidia weiter an und ließ dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel um neun Prozent steigen.

Nvidia hält die Rally am Laufen.

Mit den Quartalszahlen von Nvidia werde zumindest ein Teil dieser imposanten KI-Rally legitimiert. Die Analysten von Bernstein Research nahmen die Zahlen und Prognosen von Nvidia zum Anlass, ihr Kursziel für die KI-Aktie auf 1.000 Dollar hochzuschrauben.

Im Fokus stand außerdem das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter zeigten sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor der Gefahr, dass man die Zinsen zu schnell senken könnte. Die Experten der UBS vermuteten aber, dass das Protokoll die neuesten Überlegungen der Zentralbank möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt. Sie glauben weiter, dass die Fed 2024 dazu bereit ist, die Zinsen zu senken.

Leichte Kursgewinne an der Wall Street

Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hat die New Yorker Börsen am Mittwoch nur wenig bewegt. Dank einer späten Rally drehten die Standardwerte-Indizes knapp ins Plus.

Nikkei mit neuem Rekord

Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Platzen der Spekulationsblase am japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei 225 am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex des Landes schloss 2,2 Prozent höher. Für Rückenwind sorgten starke Zahlen des Chipkonzerns Nvidia. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgt weiter für kräftiges Wachstum bei dem US-Konzern. Dies ließ dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel kräftig steigen und sorgt weltweit für Rückenwind an den Aktienmärkten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.098 +2,19 Prozent Hang Seng 16.659 +0,95 Prozent CSI 300 3.486 +0,85 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,46 +0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4475 +0,31 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,309 -0,35 Prozent

Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu

Für den Tagesverlauf können sich die Anleger auf einige Auftritte hochrangiger US-Notenbanker einstellen. Zudem wird eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht: In Europa stehen die stark beachteten Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Außerdem werden Inflationszahlen aus dem Euroraum erwartet, die für die Geldpolitik der EZB von Belang sind. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Immobilienmarkt erwartet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0837 +0,18 Prozent USD / JPY 150,22 +0,01 Prozent EUR / JPY 162,79 +0,18 Prozent

Seit einigen Wochen fällt den Ölpreisen die Richtungssuche eher schwer. Nach oben hin werden sie begrenzt von der vielerorts schwächelnden Wirtschaft mit einer entsprechend zurückhaltenden Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel. Nach unten hin wirken der Gaza-Krieg und die grundsätzlich angespannte Lage im ölreichen Nahen Ostern als Begrenzung. Tendenzielle Unterstützung kommt von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,32 USD +0,29 USD WTI 78,21 USD +0,30 USD

