Mavenir und Terrestar Solutions gehen Partnerschaft ein, um die kommerzielle Einführung von 5G New Radio Non-Terrestrial Network zu beschleunigen

Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, setzt seine Vorreiterrolle im Bereich Open RAN mit 5G New Radio (NR) Non-Terrestrial-Network (NTN) Lösungen fort. Die jüngste Initiative zielt auf die Integration von Satellitenkonnektivität für terrestrische Open RAN-Netze ab und ermöglicht so eine nahtlose Konnektivität für Nutzer über Satelliten- und terrestrische Netze hinweg. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Terrestar Solutions, einem in Kanada ansässigen Satellitenbetreiber, durchgeführt.

Satellitenbetreiber suchen aktiv nach Möglichkeiten, 5G NTN-Fähigkeiten innerhalb ihrer Netztopologie zu nutzen, um die Abdeckung und Kapazität in Gebieten zu erweitern, in denen herkömmliche terrestrische Netze wirtschaftlich nicht machbar oder unpraktisch sind. Terrestar wird ein neues Schmalband-IoT-Dienstangebot (NB-IoT) auf den Markt bringen, das sich bis 2025 zu einem vollständigen 5G-Direct-to-Device-Dienst (D2D) entwickeln wird. Als ausgewählter Technologielieferant wird Mavenir die mit den 3GPP-Standards konforme Core- und O-RAN-Schnittstellentechnologie bereitstellen. Offene RAN-Implementierungen, die sich an den Spezifikationen der O-RAN-Allianz orientieren, treiben den Einsatz offener, intelligenter und sicherer Netzwerke sowohl für die Betreiber von Mobilfunknetzen als auch von Satellitennetzen voran.

Jacques Leduc, Präsident und CEO von Terrestar Solutions, erklärte: Diese Partnerschaft zielt darauf ab, interoperable Standards zu entwickeln, die Satellitensysteme mit mehreren Umlaufbahnen, Bodeninfrastruktur und mobile Geräte nahtlos miteinander verbinden. Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass jeder Kanadier in den Genuss einer nahtlosen, qualitativ hochwertigen Konnektivität kommt, wovon sowohl die Industrie als auch die Verbraucher direkt profitieren."

Pardeep Kohli, CEO von Mavenir, sagte: "Mavenirs O-RAN, das auf den ETSI O-RAN 3GPP R.17-Standards basiert, ermöglicht die schnelle und nahtlose Integration von terrestrischen und satellitengestützten Servicepunkten. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Terrestar zeigt dieses Projekt die bemerkenswerte Flexibilität, die durch diesen Standard und diese Technologie erreicht werden kann. Open RAN-Implementierungen zeigen ihr klares Potenzial für die Ermöglichung eines noch nie dagewesenen Maßes an Konnektivität für Verbraucher und Industrie, das die Möglichkeiten herkömmlicher RAN-Software übertrifft."

Über Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. ist ein kanadischer Mobilfunk-Satellitenbetreiber, der im Rennen ist, um Satellitendirektdienste auf Smartphones und IoT-Geräte zu bringen und die Kommunikation überall in Kanada Wirklichkeit werden zu lassen. Das Unternehmen setzt sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, auf Standards basierendes und offenes Netzwerk-Ökosystem ein, das es Mobilfunkbetreibern ermöglicht, allgegenwärtige Kommunikationsdienste anzubieten. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner Bodennetzinfrastruktur und des mobilen Satellitenspektrums verbindet Terrestar mit seinem Strigo Mobile Satellite Service (MSS) die Kanadier von fast überall im Land, selbst in den entlegensten Regionen Kanadas. Der Strigo-Dienst unterstützt auch gemeinnützige Organisationen und Organisationen der Ureinwohner, ein Beweis für das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den Fortschritt der Gemeinden, die es bedient. Für weitere Informationen gehen Sie zu www.terrestarsolutions.ca , kontaktieren Sie media@terrestarsolutions.ca oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Mavenir

Mavenir entwickelt heute die Zukunft der Netze mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen, die durch ihr Design umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netze zu schaffen. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

